500Young／「麥卡倫創新絕倫獎」特別獎 得獎人楊士慶

2020年春天創刊、持續關注不同面向青年年議題的質感媒體《500輯》，籌辦以1990年後出生之青年為主體的新穎獎項「500Young」，麥卡倫單一芽威士忌根基品牌自身推廣無與倫比的工藝與創意，擔任首席贊助，並頒發特別獎「麥卡倫創新絕倫獎」，由平面設計師楊士慶獲得。

麥卡倫重視工藝與創意的品牌精神，以世代傳承的「六大標柱」作為精湛工藝核心，並發揮無與倫比的創意，成就麥卡倫單一麥芽威士忌卓越出眾的領導地位。由於台灣青年面對有限的天然資源，發揮創意才足以開啟無限的未來，因此麥卡倫特別將這個獎項命名為「麥卡倫創新絕倫獎」，希望與「500Young」一同發掘與鼓勵創意青年。

台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘指出：「『年輕』與『創新』一直是麥卡倫在推廣品牌時候的重要核心精神。楊士慶具備與麥卡倫無與倫比的釀造工藝與創意不謀而合的共通點，麥卡倫在製酒工藝上對品質與創新的堅持，也同時可以在楊士慶先生的作品當中看得到這樣的精神，所以我們將此品牌精神獎項頒發給他。」

「麥卡倫創新絕倫獎」特別獎得主楊士慶表示：「非常感謝麥卡倫給我這個獎項。我也要非常感謝在我生命中出現的一群小朋友，教會我如何跳脫體制，去做出更多不一樣的創作。」

而在今日晚間舉辦的頒獎典禮後，除公布10個類別的得獎人與領路人外，明日（7月30日）還將在南港瓶蓋工廠繼續舉辦三場「500Young青年論壇」，分別以「創作觀點的找尋」、「現實理想的平衡」與「五感的設計思考」為主題，活動為免費報名、名額有限，可在500輯官方網站中報名參加。

台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘，擔任「麥卡倫創新絕倫獎」特別獎頒獎人。圖／500輯攝影團隊提供。