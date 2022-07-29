500Young／鳳嬌催化室李依耘：不斷想像紙未來百年模樣

500輯籌辦以1990年後出⽣之青年為主體的新穎獎項「500Young」，首屆500Young頒獎典禮於7⽉29日晚間於南港瓶蓋工廠舉辦頒獎典禮。「FENKO鳳嬌催化室」品牌總監李依耘獲得風格商業「翻轉舊媒材」獎項得主，「自然洋行建築工作室」主持人曾志偉則獲得「領路人獎」。

《500輯》廣邀30位各領域的專業⼈⼠擔任首屆500Young推薦顧問，遍及藝術、設計、餐飲、⽂學、音樂、影視、策展、行銷、風格商業及地⽅創⽣共十個領域，再經由與諮詢委員的多⽅討論，最終由500輯選出同時具備出⾊表現與未來來發展性的10位青年得主。

「FENKO鳳嬌催化室」品牌總監李依耘（Lino Lee），這次獲得風格商業類「翻轉舊媒材」獎項得主。她是埔里長春棉紙廠創辦人陳樹火的外孫女，求學過程長時間生活在澳洲雪梨的她，專業讀的是生化，本來以成為醫生為目標的她，最後為了分擔家族事業工作，生涯急轉彎，回台重頭開始了解紙業，並以外婆之名延伸出「鳳嬌催化室」，為「紙」找出更多的可能性。

李依耘表示，「很榮幸《500輯》邀請我來參加這個頒獎典禮，從2018年開始做鳳嬌至今，其實都在未知當中創造它的可能，其實也不知道它未來它會朝向或成為什麼？但也在這過程中一直不斷釐清自己的方向，參與家族經營快60年的紙廠至今，其實過程中我一直不斷的在創新，在想未來10年、20年、30年，甚至是下一個一百年，接下來的傳承會是什麼樣子。」

「我選擇回來後，也等於重新認識我的家族，邊學邊做過程中也把『鳳嬌催化室』創建起來，其實一路上也遇到非常多的貴人，不斷的在學習，學習紙它還可以怎樣存在我們生活當中，不斷突破大家對它的想法，去想像它未來一百年的樣子。」

「這有一部份我也很想要感謝我的父母親，媽媽其實是影響我非常大的人，她除了把我找回來以外，其實她也讓我認清了家人其實也可以在社會上、工作上成為很親密接近的人，不只是媽媽跟女兒的關係，在這過程中不斷透過跟她溝通帶來的成長，給我不管是工作經驗以外，人生的價值或生活品味上給我非常多的啟發。我爸爸媽媽今天也有在現場，我也想趁這個機會感謝我媽媽。真的謝謝大家，很希望我可以再繼續的創作，為這個家並讓紙這個工藝，繼續發展的很好。」

而「自然洋行建築團隊」主持人曾志偉則是李依耘深受啟發的領路人。曾志偉今日有事無法出席現場領獎，由自然洋行設計師蔡妮瑾代為領獎並發表感言。

曾志偉指出，「很開心也很意外獲得人生第一個領路人獎，非常謝謝可愛的Lino與鳳嬌團隊的努力，讓我們看見另一種美好的修養和創作的可能，很感動主辦單位的用心策劃，讓新世代努力的朋友一路充滿力量和支持，讓台灣更豐盛，再次恭喜我們可愛、率真、帥氣的Lino，以及今晚獲獎的朋友們，祝福平安，謝謝大家。」

（左起）「風格商業」頒獎人台灣大哥⼤總經理林之晨、「翻轉舊媒材」獎項得主「FENKO鳳嬌催化室」品牌總監李依耘與李依耘母親陳瑞惠。圖／500輯攝影團隊提供 「風格商業類」領路人獎由「自然洋行建築團隊」主持人曾志偉獲得，由自然洋行設計師蔡妮瑾（左）代為領獎。圖／500輯攝影團隊提供