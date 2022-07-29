500Young／麥卡倫根植Giving More精神 擔任「500Young」首席贊助

以「無與倫比的工藝與創意」建立起全世界最頂尖單一麥芽威士忌的麥卡倫，相當重視與年輕世代的連結，這次與持續關注不同面向青年年議題的質感媒體《500輯》攜手，擔任以1990年後出生之青年為主體的新穎獎項「500Young」的首席贊助。

麥卡倫的工藝奠基於享譽全球的六大標柱——麥卡倫莊園、精緻小巧的蒸餾器、最高品質的橡木桶、雪莉酒潤桶工藝、渾然天成的自然酒色和傳承百年的釀酒智慧。2022年麥卡倫推出全新系列——「M Collection」，與法國頂級水晶品牌萊儷（Lalique）合作，由知名創意總監Fabien Baron設計出代表六大標柱的六面水晶酒瓶，並邀請時尚攝影大師Nick Knight創作系列照片與影片。

麥卡倫與創意設計、水晶工藝與時尚攝影三領域大師合作，將無與倫比的工藝與創意發揮到極致。麥卡倫多年來屢屢與各領域世界級大師合作，不論在當代藝術或環境永續上，均獲得極高的成就，這些創意來自於不同領域的大師，因此麥卡倫相當重視與年輕世代的連結，希望藉由互動與鼓勵，激發出更多的創意。

對於以青年為主體的新穎獎項為出發點的「500Young」，麥卡倫鼓勵新創以及永續發展，善盡企業責任。台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘表示：「很開心能一同與《500輯》一起努力朝這個方向努力，希望能提拔更多年輕世代，並激勵他們勇敢創新。」

愛丁頓集團根植Giving More精神，堅持履行對消費者的承諾與對環境的責任，並致力公益慈善事業，希望凝聚全球員工的力量，追求社會共好。麥卡倫總部新建的酒廠，波浪式木造屋頂上安裝太陽能板並種滿綠色植栽，發揮無比的創意，以融入環境的姿態訴說「威士忌釀造」這門工藝技藝。麥卡倫希望透過這些實際的案例，給予青年更多的啟發，提供具有創意的台灣青年一個展現的舞台。

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官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯

共同主辦｜ 永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌