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500Young／永豐金鼓勵新世代美好共創 翻轉產業登舞台

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
日前500輯釋出的官方影片中、永豐金控品牌副總湯曼琪便觀察，「對青年來講，他們會需要一些舞臺，從產業端來講，其實他們常常能夠賦予產業新的看法、新的見解，這對產業的進步也很有幫助。」湯曼琪今晚也蒞臨現場、致詞。圖／500輯攝影團隊提供
日前500輯釋出的官方影片中、永豐金控品牌副總湯曼琪便觀察，「對青年來講，他們會需要一些舞臺，從產業端來講，其實他們常常能夠賦予產業新的看法、新的見解，這對產業的進步也很有幫助。」湯曼琪今晚也蒞臨現場、致詞。圖／500輯攝影團隊提供

由2020年春天創刊、持續關注不同面向青年議題的質感媒體《500輯》，今日於南港瓶蓋工廠發表了全新以青年為主體的獎項「500 Young」。500 Young專注於年輕世代的崛起、試圖描繪出新世代質感青年的輪廓，獎項是由聯合報500輯與永豐金控共同主辦，並頒發了「永豐翻轉新生獎」，鼓勵新世代翻轉產業、也找到專屬舞台，今日永豐金控品牌副總湯曼琪到場致詞時也表示，500Young所代表的美好生活、共創不僅與永豐金理念相近，500Young獎項設計的世代共創、相互提攜精神也令人動容。

「永豐金控」旗下包含永豐銀行、永豐金證券、永豐金租賃、永豐投信、永豐創投等五間子公司，歷史最久並可追溯至1948年，並在70年以上的時光持續創新；其中旗下的永豐金證券為台灣第一家上櫃券商，而永豐銀行也因專業頻頻獲得國際與在地肯定，例如今年4月時獲Forbes頒發「2022全球最佳銀行」，同時永豐銀行並積極實踐「淨零碳排、金融永續」的目標，因而榮獲《Asiamoney》頒發Private Banking Awards 2022。而在近日記者會上，永豐金控更宣佈以「翻轉金融共創美好生活Together, a better life.」為願景，矢志維持活力、朝百年企業邁進。

然永豐金控之所以選擇與500輯共同主辦500Young獎項，除擁有共同願景，日前500輯釋出的官方影片中、永豐金控品牌副總湯曼琪便表示，「我很喜歡這個活動設計裡面包含兩代之間的元素，第一個就是領路人提攜後進，然後第二個就是後輩（90後）對於領路人的感念跟尊重。」她並觀察，「對青年來講，他們會需要一些舞臺，從產業端來講，其實他們常常能夠賦予產業新的看法、新的見解，這對產業的進步也很有幫助。」

而在今日晚間舉辦的頒獎典禮後，除公布10個類別的得獎人與領路人外，明日（7月30日）還將在南港瓶蓋工廠繼續舉辦三場「500Young青年論壇」，分別以「創作觀點的找尋」、「現實理想的平衡」與「五感的設計思考」為主題，活動為免費報名、名額有限，可在500輯官方網站中報名參加。

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項  #500Young2022

官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯

共同主辦｜ 永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜LANEW、ORIS豪利時

青年為主體的獎項「500 Young」專注於年輕世代的崛起，並試圖描繪出新世代質感青年的輪廓，獎項今年由聯合報500輯與永豐金控共同主辦。圖／500輯攝影團隊提供
青年為主體的獎項「500 Young」專注於年輕世代的崛起，並試圖描繪出新世代質感青年的輪廓，獎項今年由聯合報500輯與永豐金控共同主辦。圖／500輯攝影團隊提供
永豐金控品牌副總湯曼琪到場致詞時表示，500Young代表的美好生活、共創不僅與永豐金理念相近，500Young獎項設計的世代共創、相互提攜精神也令人動容。圖／500輯攝影團隊提供
永豐金控品牌副總湯曼琪到場致詞時表示，500Young代表的美好生活、共創不僅與永豐金理念相近，500Young獎項設計的世代共創、相互提攜精神也令人動容。圖／500輯攝影團隊提供

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