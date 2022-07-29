500Young／永豐金品牌副總湯曼琪：跨世代交流令人動容

由2020年春天創刊、持續關注不同面向青年議題的質感媒體《500輯》，今日於南港瓶蓋工廠發表了全新以青年為主體的獎項「500 Young」，並由聯合報與永豐金控共同主辦。

「永豐金控」旗下包含永豐銀行、永豐金證券、永豐金租賃、永豐投信、永豐創透等五間子公司，歷史最久並可追溯至1948年，並在70年以上的時光持續創新；其中旗下的永豐金證券為台灣第一家上櫃券商，而永豐銀行也因專業頻頻獲得國際與在地肯定，例如今年4月時獲Forbes頒發「2022全球最佳銀行」，同時永豐銀行並積極實踐「淨零碳排、金融永續」的目標，因而榮獲《Asiamoney》頒發Private Banking Awards 2022；而永豐金控更在近日記者會上宣佈，將以「翻轉金融共創美好生活Together, a better life.」為願景，矢志維持活力、朝百年企業邁進。

今日永豐金控由品牌副總湯曼琪到場代表，致詞時她表示，永豐金對500Young的重新詮釋、重新探索各種可能的翻轉精神大為讚許，第二是獎項設計精神包含了領路人跟年輕世代的交流、互相提攜，讓人非常動容，最後500Young的10個領域也代表了美好生活的精彩，而共創、美好生活，也正是永豐金控所追求的價值。

而今日頒獎中的亮點之一還有著由永豐金贊助的「永豐翻轉新生」獎，由「FENKO鳳嬌催化室」品牌總監李依耘獲得，李依耘今年同時也獲得了「翻轉舊媒材獎」。李依耘致詞時表示，回到台灣後創立鳳嬌催化室過程中遇到非常多貴人，也不斷學習如何讓紙落實到生活中，同時她也表示很感謝父母親，尤其媽媽影響她非常大，無論是工作經驗、生活品味、人生智慧，也希望自己能持續創作，讓紙工藝發展越來越好。

而今日晚間舉辦的頒獎典禮後，除公布10個類別的得獎人與領路人外，明日（7月30日）還將在南港瓶蓋工廠繼續舉辦三場「500Young青年論壇」，分別以「創作觀點的找尋」、「現實理想的平衡」與「五感的設計思考」為主題，活動為免費報名、名額有限，可在500輯官方網站中報名參加。

由永豐金贊助的「永豐翻轉新生」獎，由「FENKO鳳嬌催化室」品牌總監李依耘獲得，李依耘今年同時也獲得了「翻轉舊媒材獎」。圖／吳致碩攝影 500輯發行人項國寧今日於典禮上出席、致詞。圖／500輯攝影團隊提供 永豐金品牌副總湯曼琪表示，500Young獎項設計精神包含了跨世代的交流、提攜，令人動容。圖／500輯攝影團隊提供