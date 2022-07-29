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500Young／首席贊助麥卡倫 帶來現代版威士忌調酒New York Sour

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「New York Sour」（左）以麥卡倫雙雪莉桶12年為基底，「Summer Garden」是洋溢綜合水果香氣的無酒精氣泡飲料。圖／500輯攝影團隊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「New York Sour」（左）以麥卡倫雙雪莉桶12年為基底，「Summer Garden」是洋溢綜合水果香氣的無酒精氣泡飲料。圖／500輯攝影團隊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2020年春天創刊、持續關注不同面向青年年議題的質感媒體《500輯》，籌辦以1990年後出生之青年為主體的新穎獎項「500Young」，麥卡倫單一芽威士忌根基品牌自身推廣無與倫比的工藝與創意，擔任首席贊助，7月29日晚間於南港瓶蓋工廠舉辦頒獎典禮。

呼應「500Young」創意火光無所不在的創新精神，麥卡倫在頒獎典禮現場所提供的酒精飲品，正是近幾年相當具代表性的一款創新現代版威士忌調酒「New York Sour」。

「New York Sour」以麥卡倫雙雪莉桶12年為基底，加入檸檬汁與糖漿，最後在酒體上方再漂浮一層紅酒，不僅在視覺上增添層次感，在風味上也更加豐富。尤其麥卡倫雙雪莉桶12年呈現200%的極致雪莉風味，以香草卡士達醬、太妃糖蘋果等甜美口感為核心，啜飲一口「New York Sour」，立即能感受到麥卡倫的甜美口感、檸檬汁的酸與紅酒的果香在味蕾上漸漸融合，令人回味再三。

麥卡倫傳承兩百多年的六大標柱與自家雪莉酒潤桶的首席地位，同時使用美國白橡木雪莉桶與歐洲紅橡木雪莉桶，創造出雙雪莉桶12年酒款，讓兩個世界的雪莉桶相遇，交織出每一滴都餘韻深長的200%雙雪莉桶威士忌。

除酒精飲料外，麥卡倫也在現場帶來一款以杏桃、芭樂、柳橙汁與通寧水所調製的無酒精氣泡飲料「Summer Garden」，成為現場最清爽優雅的夏日飲品。

麥卡倫單一芽威士忌根基品牌自身推廣無與倫比的工藝與創意，擔任「500Young」首席贊助，於現場提供兩款飲品。圖／500輯攝影團隊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫單一芽威士忌根基品牌自身推廣無與倫比的工藝與創意，擔任「500Young」首席贊助，於現場提供兩款飲品。圖／500輯攝影團隊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫同時使用美國白橡木雪莉桶與歐洲紅橡木雪莉桶，創造出麥卡倫雙雪莉桶12年。圖／500輯攝影團隊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫同時使用美國白橡木雪莉桶與歐洲紅橡木雪莉桶，創造出麥卡倫雙雪莉桶12年。圖／500輯攝影團隊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項 #500Young2022

官網｜https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜LA NEW、ORIS 豪利時

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2022【500 Young】特別報導

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