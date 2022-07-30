吃冰的季節到了！網友最愛的剉冰配料竟是它？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「剉冰配料」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大剉冰配料排行。

連日高溫的夏天，冰品是最清涼療癒的食物，其中古早味剉冰更是受到高度喜愛的冰品之一，面對成千上萬種的剉冰配料，如何選擇成為一大難題，現在就帶你一起來看看網友最推的10大剉冰配料，讓你在冰櫃前不再躊躇！

夏天就是要吃冰！觀察網友對於各式剉冰配料的話題討論，其中「芒果」最受熱議，許多人大讚「芒果冰第一」、「酸酸甜甜配冰正好」，認為正值時節的芒果，酸甜口感可以為清涼的剉冰帶來更多的滋味。而聲量第二的「豆花」也成為民眾喜愛的剉冰配料之一，提出「豆花口感跟其他配料不一樣」、「加到剉冰中很特別」，但也有另一派網友表示「豆花就是豆花，不能當配料」，認為豆花身為甜點主食不能當成剉冰配料享用，正反意見吸引眾多網友參與話題討論。

網推「芒果」為夏日必吃口味 「咖啡、抹茶」等大人味最解膩

▲ 網友熱議Top10剉冰配料聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另一方面，芋頭製品也有不少網友推崇，其中如「芋頭」與「芋圓」呼聲皆不小。芋頭甜而不膩的滋味不僅為剉冰增添了許多風味，有網友就大推「芋頭的香氣」更是讓人欲罷不能；而芋圓Ｑ彈的口感則成為眾人喜愛它的原因之一，許多網友亦紛紛大推並說道「嘴中越嚼越香」、「特愛芋頭味很重的芋圓」。

除此之外，常見的「紅豆」、「粉圓」、「花生」亦是屬於經典不敗的配料選擇。網路上便有許多饕客表示「加紅豆跟花生有小時候吃冰的感覺」、「粉圓才是配料王道」，認為最傳統的剉冰必備的就是這三項配料，此觀點一出，也引發社群討論區中網友的高度迴響。

看完網友們的討論後，你喜愛的配料是否也有上榜呢？在這炎熱到一出門就快融化的夏天，快來碗屬於你們心目中NO.1的美味剉冰吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》