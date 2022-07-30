電動車到底買不買？網友分析「這項因素」成雙面刃！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「電動車」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於電動車的正反熱議焦點與相關看法。

隨著大眾對環保綠能議題的重視度提升，具備低廢氣污染優點的電動車因此吸引許多車主關注，其所搭載的高科技自動輔助駕駛系統，也因為實用性而獲得不少好評。然而由於電動車在市場上尚未普及，與電動車相關的意外事件因此更容易受到公眾檢視，也使得不少民眾對其安全性產生疑慮。

「自動駕駛輔助」成為購買因素雙面刃？「里程焦慮」有待技術改善

▲ 對於電動車，你怎麼看？網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上「電動車」相關話題討論，可以發現對電動車抱持正面態度的網友，其推崇因素包括「自動駕駛輔助系統很方便」、「電動馬達比燃油機具性能優勢」、「無需額外去加油站」等，也是電動車相較於燃油車的獨特優點。仿間電動車款式多已搭載自動駕駛輔助功能，協助車主行駛時自動保持前後車距與變換車道，而台灣現行法規限制相關功能僅能在高速公路上使用，網友稱「現在開高速都會開輔助系統，就像是有人在幫你控車一樣」、「雖然還是要看路況，扶著方向盤，但至少不像以前全程緊繃，很方便！」顯示此功能的便利性已成為民眾購買電動車的一大主因。

除此之外，由於電動車以電動馬達取代內燃機，因此具有性能充足、加速平穩且低噪音等優點，也吸引許多重視駕駛體驗的網友迴響「開電動車的體驗跟開其他車截然不同，很絲滑舒適」、「高速行駛的電動車幾乎都沒有聲音，我家小孩都睡得很安詳」等，也是現今電動車被納入考量的重要優勢之一。

另一方面，對電動車抱持較負面觀感的網友則提出「對自動駕駛技術有疑慮」、「電池技術未成熟」、「里程焦慮」等觀點，也相當值得關注。其中，電池技術問題隨著近期藝人林志穎車禍事件發酵，因而備受網友議論，由於現行電動車多採用鋰電池，也引發不少民眾對安全的疑慮，如「電池輕輕碰撞感覺就可能會燒，有點可怕」、「鋰電池容易不穩，等固體電池出來再說吧」等；而里程焦慮的部分，由於現行電動車的最高里程數據普遍仍低於燃油車，且所需充電時間也明顯較長，因而成為不少民眾購買電動車前所面對的心理障礙之一，網友留言如「充一次電就要兩小時，當然會有里程焦慮」、「台灣充電站多一點我再考慮好了」等。

購買電動車前需要考量的因素百百種，上述網友的觀點是否讓你心有戚戚焉呢？其實不只是買車前需要仔細構思做功課，日後開車上路更要小心謹慎，留意路況，才能真正杜絕風險，快樂出門、平安回家！

觀看原文→https://bit.ly/3bcQlET

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》