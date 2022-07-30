快訊

台中診所員工遭遊民埋伏砍殺 後頸血流如注白袍染紅

桑達颱風是小渦旋！季風環流挾雨襲台影響一周 這兩天雨最大

炎炎夏日就要吃冰！國人最愛冰品排行榜出爐

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
炎炎夏日就要吃冰！國人最愛冰品排行榜出爐。 圖片來源/unsplash
炎炎夏日就要吃冰！國人最愛冰品排行榜出爐。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「冰品排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大冰品種類與六大口味。

正值酷熱的夏季，居高不下的溫度讓你的身心都感到煩躁嗎？是時候來點清涼的冰消消暑氣了！市面上的冰品選擇琳瑯滿目，還不知道該如何下手的話，不妨一起來看看今年夏天網友熱議的冰品排行吧。

「冰淇淋」勇奪冰品聲量第一　「冰沙」作法備受熱議

▲ 夏日5大冰品種類 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 夏日5大冰品種類 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於「冰品種類」的話題討論，「冰淇淋」的討論度遙遙領先其他冰種。近期網紅品牌「再睡五分鐘」與全家聯名推出的霜淇淋新品，便受到社群討論區中網友的廣泛熱議，表示「霜淇淋感覺很讚欸，想吃棉被午茉綠！」、「這次的新口味超特別！」，創新多變的口味加上品牌加乘效應，帶起社群對於冰淇淋的討論與關注度。另外有些店家針對蛋奶、小麥過敏的顧客，製作出「無奶、無麩質」的冰淇淋，也讓民眾直呼「對過敏族群太友善了」，發展出冰淇淋的無限可能。

其次「冰棒」也是夏日必吃的冰品，近期有許多糖果品牌推出自家口味的冰棒而大獲網友好評，即有民眾表示「森永很喜歡把糖果口味做成冰棒，一樣很好吃」、「森永的彈珠汽水冰棒吃起來很清爽」。

至於聲量第三名的「冰沙」，因方便製作而成為不少民眾喜愛的冰品種類之一，疫情期間不便外出，就有網友在討論區請益「哪款水果打成冰沙最好喝」，吸引眾多留言回覆，網友亦多分享自己製作冰沙的方式與食材，掀起一波討論熱度。

網推「芒果」為夏日必吃口味　「咖啡、抹茶」等大人味最解膩

▲ 6大冰品口味 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 6大冰品口味 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對冰品口味的討論，發現網友對於「芒果」情有獨鍾，不論是芒果冰淇淋、芒果冰沙還是吃得到芒果果肉的剉冰都深受喜愛，表示「又香又甜的芒果才是冰棒的最佳口味」、「芒果冰是夏天唯一解藥」，認為在夏天吃冰就要配上當季最好吃的芒果。

「咖啡」、「抹茶」等帶有些許苦澀的口味也深受網友的喜愛，就有不少網友針對冰品口味提出「一般口味都太甜了」，認為「香濃又不死甜」的冰吃起來比較無負擔。另外，「巧克力」、「香草」等基本款亦是經典不敗，多網友認為「吃來吃去還是巧克力最好吃」、「不知道要吃啥就點香草，不會雷」。

夏日就是要吃冰，無論是哪種冰品與口味都各有其支持者，在冰櫃前還不知道要選擇哪款冰的話，不妨參考上述網友們熱議的冰品種類與口味，一起體驗屬於夏天暢快的快樂吧！

觀看原文→https://bit.ly/3bdMMOV

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

冰品 芒果

延伸閱讀

歡慶世界冰淇淋日！7-ELEVEN推超過200款冰品第2件6折　還有「哈根達斯限時優惠」

「皮卡丘冰淇淋」熱到融化了！ 推特爆紅的5款「寶可夢雪糕模型」超療癒，讓人好想咬一口

每一杯都像是一幅畫作！ 懷舊文青風霜淇淋專門店 吃得到充滿細節、別出心裁的美味冰品

炎暑吃冰好罪惡？ 醫師建議：選對這些冰熱量少一半

相關新聞

炎炎夏日就要吃冰！國人最愛冰品排行榜出爐

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「冰品排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大冰品種類與六大口味。

電動車到底買不買？網友分析「這項因素」成雙面刃！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「電動車」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於電動車的正反熱議焦點與相關看法。

七夕到了好煩惱？6大送禮方案與熱議月老廟供你參考！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「情人節禮物」與近三個月內「月老廟」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的情人節禮物選項有哪些，以及六大月老廟聲量排行。

吃冰的季節到了！網友最愛的剉冰配料竟是它？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「剉冰配料」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大剉冰配料排行。

500Young／新銳來襲 500Young選出創意十傑

青年創意勃發，鼓動時代發展，獎勵新秀潛力的嶄新獎項「500Young」扛起「青年起義，新銳來襲」大旗，鎖定「九○後」的Y...

走進「雙濱」 住Villa 找山豬

位於花蓮南端的「豐濱」和緊臨台東北端的「長濱」，就坐落在台十一線濱海公路的中點，「雙濱」保留了純淨的自然環境，和流動緩慢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。