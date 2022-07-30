炎炎夏日就要吃冰！國人最愛冰品排行榜出爐

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「冰品排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大冰品種類與六大口味。

正值酷熱的夏季，居高不下的溫度讓你的身心都感到煩躁嗎？是時候來點清涼的冰消消暑氣了！市面上的冰品選擇琳瑯滿目，還不知道該如何下手的話，不妨一起來看看今年夏天網友熱議的冰品排行吧。

「冰淇淋」勇奪冰品聲量第一 「冰沙」作法備受熱議

▲ 夏日5大冰品種類 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於「冰品種類」的話題討論，「冰淇淋」的討論度遙遙領先其他冰種。近期網紅品牌「再睡五分鐘」與全家聯名推出的霜淇淋新品，便受到社群討論區中網友的廣泛熱議，表示「霜淇淋感覺很讚欸，想吃棉被午茉綠！」、「這次的新口味超特別！」，創新多變的口味加上品牌加乘效應，帶起社群對於冰淇淋的討論與關注度。另外有些店家針對蛋奶、小麥過敏的顧客，製作出「無奶、無麩質」的冰淇淋，也讓民眾直呼「對過敏族群太友善了」，發展出冰淇淋的無限可能。

其次「冰棒」也是夏日必吃的冰品，近期有許多糖果品牌推出自家口味的冰棒而大獲網友好評，即有民眾表示「森永很喜歡把糖果口味做成冰棒，一樣很好吃」、「森永的彈珠汽水冰棒吃起來很清爽」。

至於聲量第三名的「冰沙」，因方便製作而成為不少民眾喜愛的冰品種類之一，疫情期間不便外出，就有網友在討論區請益「哪款水果打成冰沙最好喝」，吸引眾多留言回覆，網友亦多分享自己製作冰沙的方式與食材，掀起一波討論熱度。

網推「芒果」為夏日必吃口味 「咖啡、抹茶」等大人味最解膩

▲ 6大冰品口味 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對冰品口味的討論，發現網友對於「芒果」情有獨鍾，不論是芒果冰淇淋、芒果冰沙還是吃得到芒果果肉的剉冰都深受喜愛，表示「又香又甜的芒果才是冰棒的最佳口味」、「芒果冰是夏天唯一解藥」，認為在夏天吃冰就要配上當季最好吃的芒果。

「咖啡」、「抹茶」等帶有些許苦澀的口味也深受網友的喜愛，就有不少網友針對冰品口味提出「一般口味都太甜了」，認為「香濃又不死甜」的冰吃起來比較無負擔。另外，「巧克力」、「香草」等基本款亦是經典不敗，多網友認為「吃來吃去還是巧克力最好吃」、「不知道要吃啥就點香草，不會雷」。

夏日就是要吃冰，無論是哪種冰品與口味都各有其支持者，在冰櫃前還不知道要選擇哪款冰的話，不妨參考上述網友們熱議的冰品種類與口味，一起體驗屬於夏天暢快的快樂吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》