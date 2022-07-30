七夕到了好煩惱？6大送禮方案與熱議月老廟供你參考！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「情人節禮物」與近三個月內「月老廟」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的情人節禮物選項有哪些，以及六大月老廟聲量排行。

在台灣，七夕是個歷史悠久的傳統節日，情侶們會約定好在每年七夕相互傳情、示愛，重要性便如同西方情人節。隨著七夕即將到來，許多人都會開始煩惱該送什麼禮物給情人，也有人希望能順利在情人節之前浪漫脫單，與心上人共結良緣。

用「美食佳餚」製造浪漫 「精緻花束」點綴驚喜

▲ 七夕情人節 送禮聲量排行TOP6。 Social Lab社群實驗室/製圖

每逢情人節到來，相信許多人都曾陷入不知道該送另一半什麼禮物的糾結中。觀察近一年內關於「情人節禮物」的討論，可發現「美食佳餚」位居聲量排行首位，對於多數情侶而言，情人節當天與伴侶一同用餐是不可錯過的重要環節，也因而備受網友關注，留言如「七夕當天想跟老公吃大餐」、「情人節餐廳超難訂，如果沒順利訂到真的超扼腕」。然而也有網友認為餐點其實是次要的，重點是無論另一半多忙，兩人能藉此在當天相聚，「情人節能見到另一半就很開心了，只想簡單吃個飯，一起散步就很好。」

位居第二名「精緻花束」也廣受網友討論，有網友表示「每次過節或慶祝，我都會挑花送我女朋友，只因為她覺得很有儀式感」。其中有網友分享自己為情人節精心準備的厄瓜多永生花，因包裝酷似精品外套的花紋，故開玩笑道「我把老婆最愛的外套剪成這束捧花，希望她懂我的用心」引發眾多網友逗趣迴響，如「你的用心，你老婆一定會用力回報」、「驚喜瞬間成驚嚇」等，此外，也引來許多網友對送花當禮物進行評論，如「這捧花好美喔！」、「沒想到永生花這麼好看，下次也買來當禮物」等。

「美妝護理」用品則因為兼具質感與實用性引發迴響，如網友留言表示「送女友香水、口紅或護唇膏，大致上不會出錯！」故成為高人氣禮物選項之一；另一方面，「甜點糕餅」則因為近年有許多DIY手作烘焙坊興起，讓情侶在情人節約會有新去處，得以一同親手做甜點，締造浪漫回憶，也從而獲得不少討論。

台北「霞海城隍廟」善結正緣 中南部「樂成宮」、「武廟」好事頻傳

▲ 全台熱議6大月老廟 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

為了早日找到心上人，許多民眾會透過參訪各地的月老廟、月下老人祠尋求幫助，以順利締結新戀情。在關於各大廟宇「月老」的討論中，可發現位於台北的「霞海城隍廟」與「艋舺龍山寺」分別位居前兩名，也是北部歷史最悠久的兩座月老廟。地處大稻埕的霞海城隍廟吸引最多遊客和單身網友關注，有不少網友分享在霞海城隍廟「斬桃花」的經歷，並在隨後順利脫單找到適合對象，紛紛表示「霞海的月老很靈驗！」、「之前拜完霞海就成功脫單了，太神奇。」

另一方面，位於中南部的「台中樂成宮」與「台南祀典武廟」也有不少討論，許多網友表示「樂成宮的月老很靈，但也很有個性！」，提醒其他網友在拜拜前記得先做功課，此外「要問對問題，才會如願獲得月老答覆」。而參拜祀典武廟網友也分享親身經歷，認為自己是透過武廟月老才得以在短時間內找到正緣，順利步入婚姻殿堂，並感嘆「武廟月老真的蠻有效率的」。

七夕即將到來，相信大家也已經開始規劃當天的行程和禮物，在此之前，不妨先來參考網友們的意見吧！祝福單身的網友可以如願與心上人在一起，而有情人也能順利找到最合適的禮物！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》