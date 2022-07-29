美食展來了！天成集團6館聯合住宿券1.2折、自助餐600

「2022台灣美食展」將於8月5日至8日在台北世貿一館開展，天成飯店集團旗下餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館與華山町餐酒館推出各式餐券、下殺5.4折起。集團旗下6館：台北天成、台北花園、天成文旅蜂巢、台北天成文旅華山町、嘉義天成文旅繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部悅華大酒店，也聯合推出超優惠聯合住宿券、最低1.2折起，任選館別住宿一晚含早餐每張售價1,800元，不分平假日皆可入住。

餐券部分，台北天成大飯店翠庭烤鴨四人合菜每張3,000元下殺5.8折；台北花園大酒店饗聚廚房推出平日午晚自助餐套票一套五張3,000元，平均每客600元；世貿國際會館除了明爐烤鴨三吃每張1,680元約6.8折，也可搭配旅展最優惠5.4折的粵式港點券每張660元，都是超值推薦。

連續3年榮獲全台最美飯店的「瑞穗天合國際觀光酒店」，也推出平旺日城堡雙人住宿券每張10,000元，入住城堡精緻客房最高總價值35,200元、下殺2.8折。平旺日雙人家庭房住宿券每張15,000元，則可選擇莊園精緻家庭房或親子別墅親子溫馨家庭房，最高總價值57,200元、下殺2.6折。格蘭別墅區推出雅緻別墅雙人住宿券每張18,800元，加人加價每人2,500元至多兩位，優惠期限至2023年6月30日。以上住宿券皆含一泊二食、溫泉黃金湯與108泡湯戲水池等體驗。

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