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送給型男老爸的不敗選擇！卡地亞經典美學時髦上身
爸爸個性十足、又時髦愛漂亮，該送上什麼樣的父親節禮呢？卡地亞（Cartier）在父親節前夕，最具代表性的圓形表款Pasha de Cartier，推出全新灰面計時精鋼腕表，設計洋溢陽剛霸氣，而典雅的用色更是型男老爸的最佳配備，搭配品牌專屬的快拆表帶系統，可隨時依照場合或心情拆換皮革表帶或金屬鍊帶。
針對雅痞紳士、對質感與時尚品味極度苛求的父親，則今年新品Santos de Cartier藍面精鋼腕表，擁有辨識度極高的方形輪廓，是百年前第一款為男士所製作的飛行腕表，別具意義。剛柔並濟又帶個性主張的Clash de Cartier系列戒指及手環，則是獻給風格品味過人的父親最合適的禮物。
除了隨時能配戴在身上的珠寶腕表，經典的設計也延伸出深具藝術風情的男士配件，能為已經擁有表款的品味父親畫龍點睛，例如散發Santos de Cartier飛行表精神的飛行員圖案袖扣、從坦克腕表完美的方長表殼造型延伸變形而成的Tank Asymétrique de Cartier皮帶、或是散發活力與明亮氣息的Pasha de Cartier Edition Noire Sport淡香水，薰苔香調與雪松木深邃的芬芳，搭配清爽的柑橘海霧，散發淡淡果香。
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