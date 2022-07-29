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送給型男老爸的不敗選擇！卡地亞經典美學時髦上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
卡地亞針對父親節推出一系列精選好禮。圖／卡地亞提供
卡地亞針對父親節推出一系列精選好禮。圖／卡地亞提供

爸爸個性十足、又時髦愛漂亮，該送上什麼樣的父親節禮呢？卡地亞（Cartier）在父親節前夕，最具代表性的圓形表款Pasha de Cartier，推出全新灰面計時精鋼腕表，設計洋溢陽剛霸氣，而典雅的用色更是型男老爸的最佳配備，搭配品牌專屬的快拆表帶系統，可隨時依照場合或心情拆換皮革表帶或金屬鍊帶。

針對雅痞紳士、對質感與時尚品味極度苛求的父親，則今年新品Santos de Cartier藍面精鋼腕表，擁有辨識度極高的方形輪廓，是百年前第一款為男士所製作的飛行腕表，別具意義。剛柔並濟又帶個性主張的Clash de Cartier系列戒指及手環，則是獻給風格品味過人的父親最合適的禮物。

除了隨時能配戴在身上的珠寶腕表，經典的設計也延伸出深具藝術風情的男士配件，能為已經擁有表款的品味父親畫龍點睛，例如散發Santos de Cartier飛行表精神的飛行員圖案袖扣、從坦克腕表完美的方長表殼造型延伸變形而成的Tank Asymétrique de Cartier皮帶、或是散發活力與明亮氣息的Pasha de Cartier Edition Noire Sport淡香水，薰苔香調與雪松木深邃的芬芳，搭配清爽的柑橘海霧，散發淡淡果香。

一套2件Santos de Cartier飛行員圖案利摩日白陶瓷托盤，9,150元。圖／卡地亞提供
一套2件Santos de Cartier飛行員圖案利摩日白陶瓷托盤，9,150元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier純銀鍍鈀藍色真漆飛行員圖案袖扣 ，約19,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier純銀鍍鈀藍色真漆飛行員圖案袖扣 ，約19,000元。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier Edition Noire Sport 淡香水噴霧裝，100 毫升，約3,100元。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier Edition Noire Sport 淡香水噴霧裝，100 毫升，約3,100元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier 白K金戒指中型款，約10萬7,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier 白K金戒指中型款，約10萬7,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier手環提供不同尺寸白k金、黃k金、玫瑰金、鑲鑽或不鑲鑽等多種選擇。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier手環提供不同尺寸白k金、黃k金、玫瑰金、鑲鑽或不鑲鑽等多種選擇。圖／卡地亞提供
Tank Asymétrique de Cartier皮帶，黑色與棕色牛皮雙面皮帶配金色鍍層飾面不對稱搭扣，約13,400元。圖／卡地亞提供
Tank Asymétrique de Cartier皮帶，黑色與棕色牛皮雙面皮帶配金色鍍層飾面不對稱搭扣，約13,400元。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier 41毫米灰面自動計時精鋼腕錶，配可更換式金屬錶鍊及皮革錶帶，約29萬2,000元。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier 41毫米灰面自動計時精鋼腕錶，配可更換式金屬錶鍊及皮革錶帶，約29萬2,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier 藍面精鋼自動腕錶大型款，配可更換式金屬及皮革錶帶，約22萬元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier 藍面精鋼自動腕錶大型款，配可更換式金屬及皮革錶帶，約22萬元。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier 41毫米灰面自動計時精鋼腕錶，配可更換式金屬錶鍊及皮革錶帶，約29萬2,000元。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier 41毫米灰面自動計時精鋼腕錶，配可更換式金屬錶鍊及皮革錶帶，約29萬2,000元。圖／卡地亞提供

腕表 父親節

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