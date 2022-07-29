挺漁民！晶華推「龍膽石斑美食節」 8道鮮味搶先嘗

繼連鎖速食漢堡、學校營養午餐、台鐵便當之後，國際觀光飯店也加入推廣龍膽石斑的行列。台北晶華酒店即日起於館內各餐廳、以及「晶華美食到你家」美食外帶外送平台推出「百變龍膽石斑美食節」，館內中、西、日式主廚團隊攜手，選用龍膽石斑各部位，設計8道鮮味美食，單點價格為780元至2,880元。

龍膽石斑也被稱為「石斑之王」，不僅是因為它的體積是石斑魚種中最大，它的經濟價值也是最高。晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明表示，市面上的龍膽石斑重約20台斤，漁家們以小魚而非人工飼料養殖，所以魚肉鮮甜無腥味，加上魚皮Q彈、魚頭也有滿滿的膠原蛋白，至於魚背鰭肉細緻、魚肚腩肉豐腴，就連魚肝也能入菜，透過適當的烹調手法，整條魚都是美味的寶藏。

「百變龍膽石斑美食節」全新設計的菜單中，晶華軒主廚端出「薑蔥斑腩煲」、「豉汁蒸龍膽石斑」和「龍膽石斑泡飯」，主廚以煲鍋的方式燜出魚肚腩肉中豐腴鮮甜的脂肪、再以蔥薑去膩增味；並透過清蒸展現魚肉細緻口感，佐以豉汁提鮮；最後在餐廳招牌名菜中加入創意，將魚骨熬製成高湯、魚肉片下後酥炸成魚塊與炸米端上一鍋精彩的龍膽石斑泡飯。

晶華國際聯誼會則將招牌的「清水魚」換成龍膽石斑，以清澈的高湯為底，加入銀芽、芹菜、黃瓜等時蔬一同熬製，撒上滿滿的乾辣椒提味，最後放入龍膽石斑魚塊，除可品嘗清甜、解暑又不辛辣的湯頭外，還能吃到魚肉滑嫩Q彈的口感。

西餐料理也沒缺席，二樓Robin’s推出「炭烤龍膽石斑菲力」和「法式香封龍膽石斑」。位於地下三樓的三燔本家則是讓龍膽石斑原味展現，將魚肉帶皮切片、以滿鍋鮮味的「龍膽石斑寄世鍋」宴饗饕客。

「晶華美食到你家」則是祭出「海港直送九宮格御膳」，以滋味鮮美辛香的剁椒龍膽石斑為主角，再搭配炙燒秘製鮪魚、金沙香酥旗魚、蒜味生抽白蝦、山藥蘆筍、蟹粉燒豆腐等，滿滿海味及繽紛色澤引人食指大動。