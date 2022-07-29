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羅馬史詩級場面迎球星Dybala FENDI總部擠爆破C羅紀錄
源自義大利羅馬的精品品牌FENDI，上月宣布與羅馬體育俱樂部足球隊A.S. Roma展開官方合作關係後，本週，就在FENDI羅馬總部 – 義大利文化宮（Palazzo della Civiltà Italiana）為A.S. Roma迎接28歲的阿根廷明星前鋒Paulo Dybala首次公開露面的活動，這也是被球迷匿稱「La Joya 」的Paulo Dybala於七月正式加入A.S. Roma的首次亮相，受到球迷熱烈歡迎。據外媒統計，在A.S. Roma宣布與Dybala簽約後的24小時內，他背號21的球衣就打破C羅CR7在義大利狂賣52萬件的紀錄。
現場投影Paulo Dybala 形象化面在義大利文化宮外牆上，場面極為壯觀，而Paulo Dybala則身穿由Silvia Venturini Fendi設計的FENDI特製服裝，融合了A.S. Roma 95年與FENDI 97年以來的傳統元素，並搭配全新FENDI Faster運動鞋，帥氣十足。FENDI替AS Roma特製系列服裝，完整全系列將在2022年8月底登場的2022-2023義大利聯賽足球賽季開始時正式上市。
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