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配藥不出錯！成大醫院邁向智慧藥局率先引進自動化設備

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
盒裝、排裝藥品皆直接傳送到調劑台，「藥來找藥師」。圖／成大醫院提供
盒裝、排裝藥品皆直接傳送到調劑台，「藥來找藥師」。圖／成大醫院提供

繼2020年門診藥局領先國內引進「全自動盒裝調配機」、2021年再增購第2台及「冷藏智慧藥櫃」，並榮獲22屆醫策會HQIC醫療品質奬競賽的智慧醫療類標章，成大醫院今年又再率先引進4台日本製造「全自動排裝調配機」及德國製造「管制藥品倉儲調劑櫃」，擴大協助藥師調劑，並智慧化管理藥品，降低調劑疏失。

成大醫院表示，院長沈孟儒上任後，持續推動智慧醫療，以能更精準、更有效率，提供病人全方位溫暖及安心的照護。為維護民眾用藥安全，讓藥師有更多時間發揮專長於照護病人，院方在藥劑部總共投入了超過1億元的經費，引進藥局智慧機器。

對於藥劑部的演進，即將卸任的沈孟儒院長嘉許及勉勵所有藥劑部同仁，繼續秉持對醫療照護的初衷。

藥劑部主任鄭靜蘭指出，現在的藥品強調原包裝給藥，而相同成分有多種劑型、不同劑量，是最容易造成調劑錯誤的原因；為減少調劑疏失，成大醫院門診藥局從啟用盒裝藥品調配機，到逐步建置排裝藥品、冷藏及管制藥品的自動化調劑設備，提升了用藥安全。

今年導入的「全自動排裝調配機」可放置35個外觀或藥品相似的藥品品項(Look alike Sound alike, LASA)，藥師掃描藥袋上的條碼，調配機的排裝藥品即會落藥在調劑台，不需再找尋藥品，也不會拿錯品項，同時建立電腦化補藥系統，應用電子紙自動顯示藥品儲位，達到智慧化管理。雖尚未臻完美，但已是全國最具自動化的醫院藥局了。

另外今年第二季國內新冠肺炎確診人數激增，成大醫院也接受院外診所口服抗病毒藥品處方，藥師須仔細確認處方內容，提供交互作用處理的最佳方案；同時將所有口服抗病毒藥品放置於「管制藥品倉儲調劑櫃」，以刷條碼方式取藥，從調劑到庫存管理皆自動化，由電腦系統就可查詢相關記錄。

鄭靜蘭表示，調劑是藥師專責的業務，將正確藥品送到病人手上時，若能再提供用藥注意事項，確認病人了解使用藥品相關重要資訊，才是完整的調劑作業。自動化設備協助藥品的調配及庫存管理，讓藥師能將時間用在「面對人的照護」。

另外，此次疫情有不少藥師因確診隔離，加上國內醫院藥師的流動率不低，讓藥局面臨人力不足的問題，自動化設備可減少新進藥師熟悉作業流程的訓練時間，且不會有染疫風險，讓藥劑部的人力配置更具彈性。這也是沈孟儒院長推動自動化的理念：「減少人員訓練的時間，多的時間就是用來照顧病人，這是雙贏」。

鄭靜蘭也樂於分享成大醫院「超前部署」推動智慧藥局的經驗，期以能發揮領頭羊作用，讓各醫院藥師能有更多時間專注於處方評估及用藥指導，讓病人用藥安全更有保障。

成大醫院院長沈孟儒讚許藥劑部規畫建立電子導引補藥系統。圖／成大醫院提供
成大醫院院長沈孟儒讚許藥劑部規畫建立電子導引補藥系統。圖／成大醫院提供
「管制藥品倉儲調劑櫃」以類機械式立體停車場的機制，協助管制及高價藥品的調劑及管。圖／成大醫院提供
「管制藥品倉儲調劑櫃」以類機械式立體停車場的機制，協助管制及高價藥品的調劑及管。圖／成大醫院提供
「冷藏智慧藥櫃」智慧管控48項藥品品項及數據量，不會調劑錯誤。圖／成大醫院提供
「冷藏智慧藥櫃」智慧管控48項藥品品項及數據量，不會調劑錯誤。圖／成大醫院提供
左為第一代引進之全自動盒裝藥品調配機分檢機；右為排裝藥品自動調配機。圖／成大醫院提供
左為第一代引進之全自動盒裝藥品調配機分檢機；右為排裝藥品自動調配機。圖／成大醫院提供

成大醫院 新冠肺炎 疫情

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