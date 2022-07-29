與日本同步的秋節滋味！「東京牛奶起司」3大招牌聚1盒

「東京牛奶起司工坊」來台5年，今年中秋節將旗下長銷的人氣三大品項「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」、「草莓＆奶茶起司夾心餅乾」及「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」組合推出「東京牛奶起司工坊中秋禮盒」30入1,290元、25入1,100元、20入860元共3款禮盒，並推出台灣限定版包裝。8月1日正式開賣，首4日再加碼，滿額請吃霜淇淋或牛奶派。

此外，中秋節也與日本同步推出全新商品「椰子＆古岡左拉起司夾心餅乾」，充滿夏日風味。

「東京牛奶起司工坊」成立於2011年6月，曾創下5年銷售累積2,800萬片起司夾心餅乾的輝煌佳績，是日本必買伴手禮歷年來必推的榜單；其Lumine新宿店更榮登銷售第一，品牌店儼然成為旅客必訪景點。

「東京牛奶起司工坊」以嚴選牛奶、優質起司製作的起司點心聞名，多年來陸續布局海外市場，目前跨足韓國、新加坡、泰國等地，2017年2月來台，至今已在台北、台中、高雄的百貨設立專門櫃點，櫃上商品皆由日本新鮮空運直送來台。

熱銷款「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」，入口滿溢甘甜蜜香與濃郁起司味。「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」則是品牌人氣No.1的招牌商品，也是一款可同時享有濃厚卡門貝爾起司與醇厚牛奶香氣的貓舌餅（langue de chat）類型餅乾，酥香可口。「草莓＆奶茶起司夾心餅乾」草莓酸甜口感與奶茶香氣完美搭配，粉嫩顏色也很討喜。