快訊

4縣市發大雨特報 高屏大雷雨…慎防劇烈降雨雷擊

才剛假釋…魏應充要再入獄 頂新混油案被最高法院另判9年2月定讞

拜習通話：波洛西來嗎？中美「避免升級」壓力暗戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與日本同步的秋節滋味！「東京牛奶起司」3大招牌聚1盒

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
東京牛奶起司工坊中秋禮盒，與日本同步、直送來台。圖／品牌提供
東京牛奶起司工坊中秋禮盒，與日本同步、直送來台。圖／品牌提供

東京牛奶起司工坊」來台5年，今年中秋節將旗下長銷的人氣三大品項「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」、「草莓＆奶茶起司夾心餅乾」及「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」組合推出「東京牛奶起司工坊中秋禮盒」30入1,290元、25入1,100元、20入860元共3款禮盒，並推出台灣限定版包裝。8月1日正式開賣，首4日再加碼，滿額請吃霜淇淋或牛奶派。

此外，中秋節也與日本同步推出全新商品「椰子＆古岡左拉起司夾心餅乾」，充滿夏日風味。

「東京牛奶起司工坊」成立於2011年6月，曾創下5年銷售累積2,800萬片起司夾心餅乾的輝煌佳績，是日本必買伴手禮歷年來必推的榜單；其Lumine新宿店更榮登銷售第一，品牌店儼然成為旅客必訪景點。

「東京牛奶起司工坊」以嚴選牛奶、優質起司製作的起司點心聞名，多年來陸續布局海外市場，目前跨足韓國、新加坡、泰國等地，2017年2月來台，至今已在台北、台中、高雄的百貨設立專門櫃點，櫃上商品皆由日本新鮮空運直送來台。

熱銷款「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」，入口滿溢甘甜蜜香與濃郁起司味。「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」則是品牌人氣No.1的招牌商品，也是一款可同時享有濃厚卡門貝爾起司與醇厚牛奶香氣的貓舌餅（langue de chat）類型餅乾，酥香可口。「草莓＆奶茶起司夾心餅乾」草莓酸甜口感與奶茶香氣完美搭配，粉嫩顏色也很討喜。

除了秋節禮盒套組外，「東京牛奶起司工坊」也與日本同步發售新品「椰子＆古岡左拉起司夾心餅乾」，以北海道牛乳與椰子細粉製作，帶有椰子獨特的甘甜香氣，包裹著古岡左拉起司巧克力夾心層，頗具夏日風情。

與日本同步發售的新品「椰子＆古岡左拉起司夾心餅乾」。圖／品牌提供
與日本同步發售的新品「椰子＆古岡左拉起司夾心餅乾」。圖／品牌提供

起司 東京 中秋節

延伸閱讀

來趟日本偽出國！鶯歌陶博館人形藝術今開展

愈來愈不愛出國，日本人成瀕臨滅絕的遊客

晉弘產品取得日本醫療器材審查許可 股價衝上歷史新高

推東京期間限定「臺漫配臺茶」 文策院在日深化臺灣文化內容品牌

相關新聞

配藥不出錯！成大醫院邁向智慧藥局率先引進自動化設備

繼2020年門診藥局領先國內引進「全自動盒裝調配機」、2021年再增購第2台及「冷藏智慧藥櫃」，並榮獲22屆醫策會HQI...

台南古城節明天西羅殿登場 有博杯比賽及虎爺藝術市集

台南市南勢街西羅殿與台南古城聯合工作室、中西區公所合辦「百虎百福-府城虎城福城」及「福虎聚西羅-壬寅虎年特展」寺廟文化推...

與日本同步的秋節滋味！「東京牛奶起司」3大招牌聚1盒

「東京牛奶起司工坊」來台5年，今年中秋節將旗下長銷的人氣三大品項「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」、「草莓＆奶茶起司夾心餅乾...

來趟日本偽出國！鶯歌陶博館人形藝術今開展

新北市立陶博館與日本國際交流基金會、日本台灣交流協會合作，推出「人形NINGYO：日本人形的藝術與美」，即日起至9月4日...

Windows11跨界聯手義大利怪美殿堂特展 讓美呈現你的眼

2019年一根用膠帶貼在牆壁上的香蕉，在邁阿密海灘巴塞爾藝術博覽會上首次展出《Comedian》賣出約為12萬美元（約360萬台幣）的高價。此創舉激發了全球對藝術本質和價值的探討。這根香蕉作品是義大利藝術家Maurizio Cattelan的創作，Cattelan向來以挑戰流行文化的雕塑而聞名，同年於英國布倫海姆宮展出的18K金馬桶也是他的作品，在當時因才開幕兩天就被偷走而上了頭條新聞。

台南炸雞節x 微醺Barty 明登場 黃偉哲：炸雞一次滿足

台南市政府觀光旅遊局結合百貨業者與台南在地知名餐飲業者，舉辦首屆「台南炸雞節x 微醺Barty」，7月30日至31日每日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。