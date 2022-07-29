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來趟日本偽出國！鶯歌陶博館人形藝術今開展

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
陶博館與日本國際交流基金會、日本台灣交流協會合作推出「人形NINGYO：日本人形的藝術與美」，今日上午舉辦開幕活動。圖／鶯歌陶博館提供
陶博館與日本國際交流基金會、日本台灣交流協會合作推出「人形NINGYO：日本人形的藝術與美」，今日上午舉辦開幕活動。圖／鶯歌陶博館提供

新北市立陶博館與日本國際交流基金會、日本台灣交流協會合作，推出「人形NINGYO：日本人形的藝術與美」，即日起至9月4日止於陶博館B1陶藝長廊展出，精選67件日本人形作品由海外運輸抵台，陶博館為國內首展場館。

新北市鶯歌陶瓷博物館今舉辦「人形NINGYO：日本人形的藝術與美」開幕，邀請在台日籍小朋友為主太鼓協會帶來演出，陶博館長張啟文表示，陶博館長期推動國際藝文交流，在疫情期間與日本的合作，讓民眾暑假期間不必出國，就可以欣賞到精采的日本人形。

人形製作的媒材包含陶土、木、紙與布等，搭配亮麗繽紛的色彩，在展覽4個分區可見作為人們精神寄託的節日人形、成為藝術品鑑賞的藝術人形、反映百姓生活的平民的人形以及隨現代化人形文化的擴展。

展品中的《御所人形「手握寶船」》與《御所人形「手握仙鶴」》為陶土所製，視覺上以紅、白兩色為主，圓潤、健康的嬰孩代表美麗、潔白和高貴，手上握著帶來幸福的「寶船」或是代表長壽的「仙鶴」，作為祝福的贈禮有著祝賀之意。

陶博館長張啟文表示，日本精緻的藝術工藝與文化成就世人有目共睹，深厚的歷史底蘊不僅傳承傳統工藝技術，融入創新的表現也十分亮眼，日本人形不只在日本為不可或缺的存在，也深受世界各地人們的喜愛。

陶博館官網

「人形NINGYO：日本人形的藝術與美」，即日起至9月4日止於陶博館展出67件日本人形。圖／鶯歌陶博館提供
「人形NINGYO：日本人形的藝術與美」，即日起至9月4日止於陶博館展出67件日本人形。圖／鶯歌陶博館提供

日本台灣交流協會 館長

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