台南炸雞節x 微醺Barty 明登場 黃偉哲：炸雞一次滿足

台南市政府觀光旅遊局結合百貨業者與台南在地知名餐飲業者，舉辦首屆「台南炸雞節x 微醺Barty」，7月30日至31日每日下午2點半到8點半，在新光三越台南新天地小西門廣場盛大舉辦。

除了集結飯店、餐酒館、炸雞名店等美食，另也邀請金色三麥、三得利、台虎精釀等知名啤酒品牌設攤，讓來參與的遊客一次享受炸雞配啤酒的爽快滋味，也可順遊台南豐富景點，規畫暑假的沁涼滿足之旅。

市長黃偉哲今天為台南炸雞節拍攝宣傳照，力邀全國民眾來台南享受一夏，他表示，台南處處是美食，就連炸物也是臥虎藏龍，此次特別打造炸雞天堂，邀請餐飲業者、排隊名店和私廚職人，百家爭豔超級強打，不同口味、不同品牌的炸雞，多重享受一次滿足。也希望藉由這次活動，將台南在地口味推廣出去，建立台南國際炸雞節品牌，成為每年的國際國際遊客必回訪的觀光慶典活動。

「台南炸雞節x 微醺Barty」受邀品牌，囊括台南在地擁有30年歷史的8818比薩屋，網路論壇一致推薦為被比薩耽誤的炸雞店，經典炸雞金黃酥脆肉汁鮮甜；台南晶英酒店也推出活動專屬限定版避風塘炸雞，鹹酥香辣吮指回味，涮嘴度滿點；芙蓉熟成咖哩激推私房新品日式炸雞，獨特香料醃製，濃濃麻油香和薑蒜香鎖住滿滿肉汁，搭配獨門咖哩醬汁爽口滿足。

另外還有平價韓式小吃歐八不是阿啾西，帶來招牌洋釀炸雞和辣炒紅醬炸雞，加上香濃起司，道地韓風滿足你對韓式炸雞的渴望；以及私廚職人掌櫃的Jimmy food place推出創意金莎炸雞，金莎醬完美包覆，鮮嫩多汁口感酥脆，蹦出鹹香新滋味。

雲嘉地區著名的桃城雞排，也首度台南重磅登場，20年功力加上獨家胡椒粉，吃出兒時回憶與美食陪伴的感動。還有台南知名酣呷餐酒，推出專屬活動限定雞翅料理，以及金色三麥、三得利、台虎精釀等眾多知名啤酒品牌設攤，來台南一次滿足吃喝玩樂大大享受。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南除傳統美食小吃眾多、觀光亮點雲集外，其實還有很多隱身在巷弄間，極具地方特色的在地炸雞店家，經過饕客口耳相傳盛名遠播，排隊人氣更是不在話下，可說是高手在民間，前來參與台南炸雞節的遊客，也可在台南巷弄間尋寶朝聖，搜索隱藏版在地炸雞店，相信可為旅程平添不少樂趣。

觀旅局也將於現場設置旅遊諮詢攤位，現場除可索取台南各地的旅遊資訊外，也可於現場攤位買到限量台南聯名啤酒首款–「南旺夕陽」，將台南農特產關廟鳳梨融入釀酒基底，飽滿芳醇的果香搭配啤酒花的香氣，最適合搭配炸雞一同享用。歡迎民眾至現場洽詢旅遊資訊，吃炸雞、喝啤酒，同樂台南。

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