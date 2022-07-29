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首批限量1萬份！全家便利商店8/1開賣陳耀訓愛心蝴蝶酥

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店會員App「全+1商城」獨家上市「陳耀訓．麵包埠丹麥奶油蝴蝶酥」，8月1日中午12點起開賣，首批限量1萬份。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「全+1商城」獨家上市「陳耀訓．麵包埠丹麥奶油蝴蝶酥」，8月1日中午12點起開賣，首批限量1萬份。圖／全家便利商店提供

七夕情人節即將來臨，禮物準備好了嗎？根據全家便利商店情人節銷售數據顯示，巧克力仍是情人節送禮不敗選擇，其中透過會員App「隨買跨店取」線上轉贈商品的人數對比平日更是翻倍成長。全家便利商店串聯線上線下推出多項巧克力優惠，App「隨買跨店取」推出多款巧克力優惠，包括金莎3粒裝3件89元，金莎心型禮盒3件379元等適合小資族群表達情意的經典巧克力，更加碼推出「七夕傳情」活動，即日起至8月9日購買「隨買跨店取」任一商品並轉贈，就有機會抽中30杯Let’s Café經典拿鐵（大杯，冰熱不限），讓消費者不管距離多遠都能一指傳遞滿滿的心意。

除此之外，全家便利商店會員App「全+1商城」同步推出多款情人節送禮商品，首推與世界麵包冠軍陳耀訓獨家合作的「丹麥奶油蝴蝶酥」，使用丹麥Lurpak冠軍奶油，餅乾口感輕盈酥脆，每一口都能感受到奶油的澄澈芳香，搭配蝴蝶酥本身的愛心造型，絕對是情人節送禮首選，首批限量1萬份，8月1日中午12點起開賣，售價580元、8月1日至9月20日可享優惠價520元。

「全+1商城」另外還有台中手製巧克力名店「choco 17」多款經典商品，包括使用大人系微醺款「威士忌巧克力」、選用日本京都空運抹茶粉的「京韻抹茶巧克力」等，售價559元～599元，主打呈現巧克力純粹、質樸的美味，如絲綢般的口感入口即化，透過會員App「全+1商城」下訂，就可於附近全家便利商店門市取貨。

全家便利商店會員App「全+1商城」獨家上市「陳耀訓．麵包埠丹麥奶油蝴蝶酥」，8月1日中午12點起開賣，首批限量1萬份。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「全+1商城」獨家上市「陳耀訓．麵包埠丹麥奶油蝴蝶酥」，8月1日中午12點起開賣，首批限量1萬份。圖／全家便利商店提供
迎接七夕情人節，全家便利商店串聯線上線下推出多項巧克力優惠。圖／全家便利商店提供
迎接七夕情人節，全家便利商店串聯線上線下推出多項巧克力優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「全+1商城」獨家上市「陳耀訓．麵包埠丹麥奶油蝴蝶酥」，8月1日中午12點起開賣，首批限量1萬份。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「全+1商城」獨家上市「陳耀訓．麵包埠丹麥奶油蝴蝶酥」，8月1日中午12點起開賣，首批限量1萬份。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出「七夕傳情」活動，有機會抽中30杯Let’s Café經典拿鐵。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出「七夕傳情」活動，有機會抽中30杯Let’s Café經典拿鐵。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出「七夕傳情」活動，有機會抽中30杯Let’s Café經典拿鐵。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出「七夕傳情」活動，有機會抽中30杯Let’s Café經典拿鐵。圖／全家便利商店提供
「全+1商城」推出台中手製巧克力名店「choco 17」多款經典商品。圖／全家便利商店提供
「全+1商城」推出台中手製巧克力名店「choco 17」多款經典商品。圖／全家便利商店提供

巧克力 情人節 便利商店

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