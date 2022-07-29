首批限量1萬份！全家便利商店8/1開賣陳耀訓愛心蝴蝶酥

七夕情人節即將來臨，禮物準備好了嗎？根據全家便利商店情人節銷售數據顯示，巧克力仍是情人節送禮不敗選擇，其中透過會員App「隨買跨店取」線上轉贈商品的人數對比平日更是翻倍成長。全家便利商店串聯線上線下推出多項巧克力優惠，App「隨買跨店取」推出多款巧克力優惠，包括金莎3粒裝3件89元，金莎心型禮盒3件379元等適合小資族群表達情意的經典巧克力，更加碼推出「七夕傳情」活動，即日起至8月9日購買「隨買跨店取」任一商品並轉贈，就有機會抽中30杯Let’s Café經典拿鐵（大杯，冰熱不限），讓消費者不管距離多遠都能一指傳遞滿滿的心意。

除此之外，全家便利商店會員App「全+1商城」同步推出多款情人節送禮商品，首推與世界麵包冠軍陳耀訓獨家合作的「丹麥奶油蝴蝶酥」，使用丹麥Lurpak冠軍奶油，餅乾口感輕盈酥脆，每一口都能感受到奶油的澄澈芳香，搭配蝴蝶酥本身的愛心造型，絕對是情人節送禮首選，首批限量1萬份，8月1日中午12點起開賣，售價580元、8月1日至9月20日可享優惠價520元。