聽新聞
test
0:00 / 0:00
首批限量1萬份！全家便利商店8/1開賣陳耀訓愛心蝴蝶酥
七夕情人節即將來臨，禮物準備好了嗎？根據全家便利商店情人節銷售數據顯示，巧克力仍是情人節送禮不敗選擇，其中透過會員App「隨買跨店取」線上轉贈商品的人數對比平日更是翻倍成長。全家便利商店串聯線上線下推出多項巧克力優惠，App「隨買跨店取」推出多款巧克力優惠，包括金莎3粒裝3件89元，金莎心型禮盒3件379元等適合小資族群表達情意的經典巧克力，更加碼推出「七夕傳情」活動，即日起至8月9日購買「隨買跨店取」任一商品並轉贈，就有機會抽中30杯Let’s Café經典拿鐵（大杯，冰熱不限），讓消費者不管距離多遠都能一指傳遞滿滿的心意。
除此之外，全家便利商店會員App「全+1商城」同步推出多款情人節送禮商品，首推與世界麵包冠軍陳耀訓獨家合作的「丹麥奶油蝴蝶酥」，使用丹麥Lurpak冠軍奶油，餅乾口感輕盈酥脆，每一口都能感受到奶油的澄澈芳香，搭配蝴蝶酥本身的愛心造型，絕對是情人節送禮首選，首批限量1萬份，8月1日中午12點起開賣，售價580元、8月1日至9月20日可享優惠價520元。
「全+1商城」另外還有台中手製巧克力名店「choco 17」多款經典商品，包括使用大人系微醺款「威士忌巧克力」、選用日本京都空運抹茶粉的「京韻抹茶巧克力」等，售價559元～599元，主打呈現巧克力純粹、質樸的美味，如絲綢般的口感入口即化，透過會員App「全+1商城」下訂，就可於附近全家便利商店門市取貨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言