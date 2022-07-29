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無畏風雨、果敢啟程 Bell & Ross軍事風時計宇宙

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
面盤上的刻度共有橘、綠、白、淺綠、淺灰五種顏色，具備豐富的功能與色彩視覺變化。圖 / Bell & Ross提供
面盤上的刻度共有橘、綠、白、淺綠、淺灰五種顏色，具備豐富的功能與色彩視覺變化。圖 / Bell & Ross提供

每個男人心中都有一個軍事風格的夢想，可能是在藍天之上的自由翱翔、可能是在深海之中探索未有人抵達的秘境，或是在一望無際的遼闊大地上盡情奔馳。身為軍事風格與精密儀器的當代專家，柏萊士（Bell & Ross）不僅以經典的BR系列具備高辨識度的DNA，更以BR 03-94 Multimeter、BR 03-92 Diver Brown Bronze與BR 03-92 Radiocompass三只腕錶，構建出全方位的「Bell & Ross軍事風時計宇宙」。

屬於陸地風格的BR 03-94 Multimeter腕表，堪稱斜槓青年中的創意代表。面盤上的刻度共有橘、綠、白、淺綠、淺灰五種顏色；其中橘色是用作脈搏計刻度（Pulsometer）、綠色是為呼吸計刻度（Asthmometer）可量測心肺功能，而淺綠、淺灰與白色則刻有Tachymeter視距儀，可分別量測如賽車、腳踏車、跑步等不同用途，而當中置的計時秒針在表面上運作時，更讓人可一次理解心跳、呼吸次數與速度的各種計算，堪稱一心多用的絕佳風格代表，全球限量300只，訂價約為19萬1,500元。

負責「潛」入深海的BR 03-92 Diver Brown Bronze，則帶有甜美誘人的巧克力色，同時潛水性能也達強悍的300米規格。42毫米的「錫青銅」（CuSn8）表殼搭配了巧克力色的面盤和表圈，同時圓點加以夜光塗料的時標與指針，則讓你在深海或低光源處一樣清楚掌握時間節奏。當冬天來臨時，搭上一件皮夾克，男人味瞬間倍增。全球限量999只，訂價約13萬9,000元。

而BR 03-92 Radiocompass則是品牌近期的最新力作。從導航儀器無線電羅盤（Radio Compass）命名、並得到靈感的這款時計。由於無線電羅盤的功用是在接收地面塔台輸出的電波，讓飛機即便在夜間、惡劣天氣情境時依然能飛行在正確的航道上，表款於是使用了三種不同形狀、顏色、粗細的指針，模擬無線電羅盤的視覺，其中帶有H（hour）字的是時針、最長的黃色棒形指針為分針，而最細的綠色指針為秒針。

越是黑暗、艱困的環境，越需要專業的指示，找到正確的航向。柏萊士（Bell & Ross）以三款不同風格的海陸空時計，以專業精密為「經」、風格為「緯」，讓人無論在最佳或最險峻的實況中依然保有初心，自信隨身、勇敢啟程。

具備皮表帶、橡膠表帶BR 03-92 Diver Brown Bronze腕表，可在都市、戶外自由切換造型。圖 / Bell & Ross提供
具備皮表帶、橡膠表帶BR 03-92 Diver Brown Bronze腕表，可在都市、戶外自由切換造型。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 03-92 Diver Brown Bronze腕表，全球限量999只，訂價13萬9,000元。Bell & Ross BR 03-92 Diver Brown Bronze腕表，全球限量999只，訂價13萬9,000元。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 03-92 Diver Brown Bronze腕表，全球限量999只，訂價13萬9,000元。Bell & Ross BR 03-92 Diver Brown Bronze腕表，全球限量999只，訂價13萬9,000元。圖 / Bell & Ross提供
可防水達300米的BR 03-92 Diver Brown Bronze腕表，是水下值得信賴的專業風格儀器。圖 / Bell & Ross提供
可防水達300米的BR 03-92 Diver Brown Bronze腕表，是水下值得信賴的專業風格儀器。圖 / Bell & Ross提供
BR 03-92 Radiocompass腕表從導航儀器無線電羅盤（Radio Compass）的設計得到啟發，進而轉為變盤的設計樣式。圖 / Bell & Ross提供
BR 03-92 Radiocompass腕表從導航儀器無線電羅盤（Radio Compass）的設計得到啟發，進而轉為變盤的設計樣式。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 03-92 Radiocompass腕錶，限量999只，訂價12萬9,000元。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 03-92 Radiocompass腕錶，限量999只，訂價12萬9,000元。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 03-94 Multimeter腕表，全球限量300只，訂價19萬1,500元。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 03-94 Multimeter腕表，全球限量300只，訂價19萬1,500元。圖 / Bell & Ross提供

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