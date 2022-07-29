台酒中秋禮強強聯手 款款誘人垂涎

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台酒x郭元益玉兔小星星月餅五款各有特色。 圖／易俊帆 攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

從時尚圈吹起一波又一波的聯名風潮，強強聯手混血再造，保存最強基因激盪出令人驚艷的火花。老字號的台酒也是跨界聯名高手，中秋聯盟百年老字號郭元益，推出款款叫人垂涎的烘焙秋禮，再加上口碑爆棚的多款香腸，這個中秋賞月吃餅、燒烤佐餐，台酒一站搞定。

1901年創立的台酒，在1867年創始的郭元益面前還是相當年輕！兩大百年品牌在今年中秋交會，各自亮出強項，激盪出「玉兔小星星」五款經典小月餅，精巧可愛、繽紛迷人，充沛幸福感圓滿了中秋佳節。

台酒x郭元益玉兔小星星月餅精巧可愛，每一口都滿意。 圖／易俊帆 攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台酒x郭元益玉兔小星星月餅五款來頭不小。OMAR威士忌葡萄小月餅以OMAR威士忌酒漬葡萄果乾，揉合白豆沙、綠豆而成。台酒荔枝玫瑰小月餅運用荔枝酒浸漬玫瑰花瓣與黑葉荔枝果干，搭配法國溫泉鹽凸顯香氣。

迷你鳳梨奶黃酥選用金鑽鳳梨、鹹蛋黃，輔以27層酥皮工藝，奶黃餡清爽不膩。金沙蛋黃酥選用古法紅土鹹蛋黃，搭配6小時熬製烏豆沙，打造金沙內餡完美比例。迷你冰沙餡餅是郭元益百年鎮店糕餅，黃金比例絲絨白豆沙搭配綠豆雪沙。聯名商品限量發售，手腳太慢可就會向隅喔！

台酒新口味香腸，是宜蘭酒廠品質優良製作。 圖／易俊帆 攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台酒香腸向來是人氣口碑推薦，宜蘭酒廠今秋推出台酒紅露香腸、紅露雞肉香腸兩款新品。一想到雞肉製成香腸心裡納悶會不會口感偏柴不討好？結果一吃驚豔，雞肉香腸口感細緻，適度調味不過鹹，紅露料理酒香清雅迷人，充滿層次的滋味在嘴中散開，好入喙真涮嘴，是一款很有風味的雞肉香腸。

台酒還有紹興原味、紅麴高粱兩款豬肉香腸，嚴選肉品，加上香氣撲鼻的酒香，無論是煎、煮、炒、炸、蒸佐餐，加點變化變炊飯，或是中秋呼朋引伴一起團聚烤肉都超棒。禮盒包裝體面大方，送禮自用鴻運當頭。

台酒紅露香腸和紅露雞肉香腸兩款新品，口感層次豐富真涮嘴。 圖／易俊帆 攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2022年7月27日(三)~9月12日(一)首選之禮優惠熱賣，台酒x郭元益玉兔小星星月餅五款共18入，每盒優惠價800元。新品台酒紅露香腸、紅露雞肉香腸

每盒兩包建議售價600元、優惠價550元，台酒秋節首選專區傳送門：https://reurl.cc/ERK1gA

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