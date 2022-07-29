聽新聞
test
0:00 / 0:00
Burberry新任代言人Bright Vachirawit出線「泰」有型
由於相中亞洲娛樂「星」勢力，Burberry宣佈邀請泰國男星瓦奇拉維特·奇瓦雷（Bright Vachirawit）成為其品牌代言人，並成為南亞太地區的首位品牌大使，這也是品牌在6月中邀請南韓足球明星孫興慜之後，來自英國精品品牌在亞洲的最新重要一步。
1997年12月出生，今年25歲、山羊座的Bright Vachirawit過去作品包含電視劇《2gether：The Series 》和《F4 Thailand：Boys Over Flowers》。身高183公分、濃眉的他，頗有幾分神似台灣新生代明星范少勳，同時其instagram粉絲帳號「bbrightvc」更有高達1579萬的追蹤人數，單則貼文平均有100萬至200萬次按讚數，展現廣泛、強大的影響力。
在Bright Vachirawit過去ig貼文中，曾多次秀出出席Burberry活動花絮、或以品牌白色Lola包款的穿搭造型。也由於不少泰國男明星包含Mix Sahaphap、Earth Pirapat、Bright Norraphat也是貓奴，Bright Vachirawit也曾在ig秀出合作的貓飼料商品，展現人氣男星與「貓星人」的雙重魅力加乘。
而本次成為Burberry品牌代言人後，品牌也釋出兩組形象宣傳，其中一套是使用了黑色熱帶Gabardine面料的Westminster Heritage系列風衣和黑色科技棉超大連帽夾克，展現街頭軍裝風格；而另一套則是深灰色混色羊絨羊毛衫和棉質針織長袖上衣，散發了寬鬆的休閒氣息，兩套造型皆來自2022秋冬系列，實際價格則可洽詢Burberry全台精品店。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言