Burberry新任代言人Bright Vachirawit出線「泰」有型

由於相中亞洲娛樂「星」勢力，Burberry宣佈邀請泰國男星瓦奇拉維特·奇瓦雷（Bright Vachirawit）成為其品牌代言人，並成為南亞太地區的首位品牌大使，這也是品牌在6月中邀請南韓足球明星孫興慜之後，來自英國精品品牌在亞洲的最新重要一步。

1997年12月出生，今年25歲、山羊座的Bright Vachirawit過去作品包含電視劇《2gether：The Series 》和《F4 Thailand：Boys Over Flowers》。身高183公分、濃眉的他，頗有幾分神似台灣新生代明星范少勳，同時其instagram粉絲帳號「bbrightvc」更有高達1579萬的追蹤人數，單則貼文平均有100萬至200萬次按讚數，展現廣泛、強大的影響力。

在Bright Vachirawit過去ig貼文中，曾多次秀出出席Burberry活動花絮、或以品牌白色Lola包款的穿搭造型。也由於不少泰國男明星包含Mix Sahaphap、Earth Pirapat、Bright Norraphat也是貓奴，Bright Vachirawit也曾在ig秀出合作的貓飼料商品，展現人氣男星與「貓星人」的雙重魅力加乘。