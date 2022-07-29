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Burberry新任代言人Bright Vachirawit出線「泰」有型

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry宣佈邀請泰國男星Bright Vachirawit成為其品牌代言人，並成為南亞太地區的首位品牌大使。圖 / Burberry提供
Burberry宣佈邀請泰國男星Bright Vachirawit成為其品牌代言人，並成為南亞太地區的首位品牌大使。圖 / Burberry提供

由於相中亞洲娛樂「星」勢力，Burberry宣佈邀請泰國男星瓦奇拉維特·奇瓦雷（Bright Vachirawit）成為其品牌代言人，並成為南亞太地區的首位品牌大使，這也是品牌在6月中邀請南韓足球明星孫興慜之後，來自英國精品品牌在亞洲的最新重要一步。

1997年12月出生，今年25歲、山羊座的Bright Vachirawit過去作品包含電視劇《2gether：The Series 》和《F4 Thailand：Boys Over Flowers》。身高183公分、濃眉的他，頗有幾分神似台灣新生代明星范少勳，同時其instagram粉絲帳號「bbrightvc」更有高達1579萬的追蹤人數，單則貼文平均有100萬至200萬次按讚數，展現廣泛、強大的影響力。

在Bright Vachirawit過去ig貼文中，曾多次秀出出席Burberry活動花絮、或以品牌白色Lola包款的穿搭造型。也由於不少泰國男明星包含Mix Sahaphap、Earth Pirapat、Bright Norraphat也是貓奴，Bright Vachirawit也曾在ig秀出合作的貓飼料商品，展現人氣男星與「貓星人」的雙重魅力加乘。

而本次成為Burberry品牌代言人後，品牌也釋出兩組形象宣傳，其中一套是使用了黑色熱帶Gabardine面料的Westminster Heritage系列風衣和黑色科技棉超大連帽夾克，展現街頭軍裝風格；而另一套則是深灰色混色羊絨羊毛衫和棉質針織長袖上衣，散發了寬鬆的休閒氣息，兩套造型皆來自2022秋冬系列，實際價格則可洽詢Burberry全台精品店。

Bright Vachirawit過去ig貼文中，曾多次秀出出席Burberry活動花絮、或以品牌白色Lola包款的穿搭造型。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
Bright Vachirawit過去ig貼文中，曾多次秀出出席Burberry活動花絮、或以品牌白色Lola包款的穿搭造型。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
Bright Vachirawit過去ig貼文中，曾多次秀出出席Burberry活動花絮、或以品牌白色Lola包款的穿搭造型。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
Bright Vachirawit過去ig貼文中，曾多次秀出出席Burberry活動花絮、或以品牌白色Lola包款的穿搭造型。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
Bright Vachirawit在ig中多次使用的小尺寸白色Lola包，訂價約69,000元，也展現了女包男用的跨界風格可能。圖 / 翻攝自 ig
Bright Vachirawit在ig中多次使用的小尺寸白色Lola包，訂價約69,000元，也展現了女包男用的跨界風格可能。圖 / 翻攝自 ig
Bright Vachirawit成為Burberry品牌代言人後，品牌也釋出兩組形象宣傳，其中一套造型為Westminster Heritage系列風衣和黑色科技棉超大連帽夾克，展現街頭軍裝風格。圖 / Burberry提供
Bright Vachirawit成為Burberry品牌代言人後，品牌也釋出兩組形象宣傳，其中一套造型為Westminster Heritage系列風衣和黑色科技棉超大連帽夾克，展現街頭軍裝風格。圖 / Burberry提供
透過深灰色混色羊絨羊毛衫和棉質針織長袖上衣，Bright Vachirawit傳遞了寬鬆、度假的休閒氣息。圖 / Burberry提供
透過深灰色混色羊絨羊毛衫和棉質針織長袖上衣，Bright Vachirawit傳遞了寬鬆、度假的休閒氣息。圖 / Burberry提供

品牌 Burberry 泰國

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