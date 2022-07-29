Windows11跨界聯手義大利怪美殿堂特展 讓美呈現你的眼

2019年一根用膠帶貼在牆壁上的香蕉，在邁阿密海灘巴塞爾藝術博覽會上首次展出《Comedian》賣出約為12萬美元（約360萬台幣）的高價。此創舉激發了全球對藝術本質和價值的探討。這根香蕉作品是義大利藝術家Maurizio Cattelan的創作，Cattelan向來以挑戰流行文化的雕塑而聞名，同年於英國布倫海姆宮展出的18K金馬桶也是他的作品，在當時因才開幕兩天就被偷走而上了頭條新聞。

這次藝術家Maurizio Cattelan攜手其長年搭檔Pierpaolo Ferrari來台展出義大利怪美殿堂特展，兩位搭檔的共同點，就是「Bad Taste壞品味」的視覺衝擊掌握如魚得水，作品皆充滿機智與嘲諷意味。

圖／ Windows11提供

「藝術家將平凡的物品變成了『喜悅和批評的載體』。」

兩位創辦人首次登台展出共同創作的「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」與Windows11跨界聯手碰撞出數位與色彩的衝擊趣味，展覽已於台北華山盛大開展，展現兩位藝術家超乎常人的奇異美感，在台北重現《TOILETPAPER》在米蘭搞怪卻新奇的工作室，從Windows 11「視窗」看見怪奇美感，由Windows的窗戶視角帶領大家走進衝擊感的異想世界。

追求創造絕佳視覺層次的Windows 11 也與 《TOILETPAPER》攜手合作，於展場設置體驗區，推薦追求時尚藝術的消費者最適合的創作者筆電，廣色域、高精準度螢幕，甚至推出 OLED 螢幕，色彩生動精準又護眼，降低 70% 有害藍光與德國萊因、 SGS 護眼雙重認證，還原真實色彩表現！

奇蹟美照 怪美自定義

展覽期間至現場購票皆可領取Windows11窗戶拍照卡，在展場中與窗戶拍照卡拍出奇蹟美照，即可上傳社群媒體並 tag @work.as.life以及 #ThroughWindowsionlyseeBeauty，參加限量 TOILETPAPER 隨行袋抽獎活動。

同時，串連三創暑期優惠活動，粉絲可以捕捉三創門市 TOILETPAPER 的小彩蛋，凡於三創指定通路捕捉彩蛋體驗 Windows 11 創作者筆電，有機會獲得展覽優惠券外，購買 Windows11 新世代電腦登錄即送「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」雙人門票，數量有限，送完為止。

義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: THE STUDIO

展期：2022 年 6 月 25 日 - 2022 年 9 月 18 日

時間：每日 10:00-18:00（17:30 停止售票及入場）

地點：華山 1914 文化創意產業園區東 2D 館

票價：全票 $380；預售票 $280；早鳥票 $260