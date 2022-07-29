快訊

4縣市發大雨特報 高屏大雷雨…慎防劇烈降雨雷擊

才剛假釋…魏應充要再入獄 頂新混油案被最高法院另判9年2月定讞

拜習通話：波洛西來嗎？中美「避免升級」壓力暗戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Windows11跨界聯手義大利怪美殿堂特展 讓美呈現你的眼

聯合新聞網／ 聯合數位文創
展覽期間至現場購票皆可領取Windows11窗戶拍照卡，在展場中與窗戶拍照卡拍出奇蹟美照。圖／ Windows11提供
展覽期間至現場購票皆可領取Windows11窗戶拍照卡，在展場中與窗戶拍照卡拍出奇蹟美照。圖／ Windows11提供

2019年一根用膠帶貼在牆壁上的香蕉，在邁阿密海灘巴塞爾藝術博覽會上首次展出《Comedian》賣出約為12萬美元（約360萬台幣）的高價。此創舉激發了全球對藝術本質和價值的探討。這根香蕉作品是義大利藝術家Maurizio Cattelan的創作，Cattelan向來以挑戰流行文化的雕塑而聞名，同年於英國布倫海姆宮展出的18K金馬桶也是他的作品，在當時因才開幕兩天就被偷走而上了頭條新聞。

這次藝術家Maurizio Cattelan攜手其長年搭檔Pierpaolo Ferrari來台展出義大利怪美殿堂特展，兩位搭檔的共同點，就是「Bad Taste壞品味」的視覺衝擊掌握如魚得水，作品皆充滿機智與嘲諷意味。

圖／ Windows11提供
圖／ Windows11提供

「藝術家將平凡的物品變成了『喜悅和批評的載體』。」

兩位創辦人首次登台展出共同創作的「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」與Windows11跨界聯手碰撞出數位與色彩的衝擊趣味，展覽已於台北華山盛大開展，展現兩位藝術家超乎常人的奇異美感，在台北重現《TOILETPAPER》在米蘭搞怪卻新奇的工作室，從Windows 11「視窗」看見怪奇美感，由Windows的窗戶視角帶領大家走進衝擊感的異想世界。

追求創造絕佳視覺層次的Windows 11 也與 《TOILETPAPER》攜手合作，於展場設置體驗區，推薦追求時尚藝術的消費者最適合的創作者筆電，廣色域、高精準度螢幕，甚至推出 OLED 螢幕，色彩生動精準又護眼，降低 70% 有害藍光與德國萊因、 SGS 護眼雙重認證，還原真實色彩表現！

奇蹟美照 怪美自定義

展覽期間至現場購票皆可領取Windows11窗戶拍照卡，在展場中與窗戶拍照卡拍出奇蹟美照，即可上傳社群媒體並 tag @work.as.life以及 #ThroughWindowsionlyseeBeauty，參加限量 TOILETPAPER 隨行袋抽獎活動。

同時，串連三創暑期優惠活動，粉絲可以捕捉三創門市 TOILETPAPER 的小彩蛋，凡於三創指定通路捕捉彩蛋體驗 Windows 11 創作者筆電，有機會獲得展覽優惠券外，購買 Windows11 新世代電腦登錄即送「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」雙人門票，數量有限，送完為止。

義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: THE STUDIO

展期：2022 年 6 月 25 日 - 2022 年 9 月 18 日

時間：每日 10:00-18:00（17:30 停止售票及入場）

地點：華山 1914 文化創意產業園區東 2D 館

票價：全票 $380；預售票 $280；早鳥票 $260

售票通路： udn售票網、7-11 IBON、全家機台、博客來、KKday、Klook、OPENTIX

義大利 藝術家 香蕉

延伸閱讀

暑假威秀看電影 還能「潮」聖華山最「夏趴」藝術特展

這家義大利銀行好為難 上季業績最好的地區是俄羅斯

U12世界盃／少棒賽台南開打 國際使節祝賀、肯定最佳場地

義大利移民暴增 選後政府恐反對收容

相關新聞

配藥不出錯！成大醫院邁向智慧藥局率先引進自動化設備

繼2020年門診藥局領先國內引進「全自動盒裝調配機」、2021年再增購第2台及「冷藏智慧藥櫃」，並榮獲22屆醫策會HQI...

與日本同步的秋節滋味！「東京牛奶起司」3大招牌聚1盒

「東京牛奶起司工坊」來台5年，今年中秋節將旗下長銷的人氣三大品項「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」、「草莓＆奶茶起司夾心餅乾...

來趟日本偽出國！鶯歌陶博館人形藝術今開展

新北市立陶博館與日本國際交流基金會、日本台灣交流協會合作，推出「人形NINGYO：日本人形的藝術與美」，即日起至9月4日...

Windows11跨界聯手義大利怪美殿堂特展 讓美呈現你的眼

2019年一根用膠帶貼在牆壁上的香蕉，在邁阿密海灘巴塞爾藝術博覽會上首次展出《Comedian》賣出約為12萬美元（約360萬台幣）的高價。此創舉激發了全球對藝術本質和價值的探討。這根香蕉作品是義大利藝術家Maurizio Cattelan的創作，Cattelan向來以挑戰流行文化的雕塑而聞名，同年於英國布倫海姆宮展出的18K金馬桶也是他的作品，在當時因才開幕兩天就被偷走而上了頭條新聞。

台南炸雞節x 微醺Barty 明登場 黃偉哲：炸雞一次滿足

台南市政府觀光旅遊局結合百貨業者與台南在地知名餐飲業者，舉辦首屆「台南炸雞節x 微醺Barty」，7月30日至31日每日...

無印良品台東「海景」門市 ！進駐全聯3層樓 600坪5大亮點

無印良品自2022年起，就希望能擴展商品品項與服務的多樣化呈現，想把店鋪打造成鄰里交流中心，因此開始以大坪數展店型態作為新店舖的開設方向，日前才宣布設點高雄岡山，馬不停蹄地又進駐台東，於昨（27）日盛大開幕，不僅是台東首間門市，也是無印良品首次推出橫跨三個樓層服務的門市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。