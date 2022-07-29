楊謹華秀俏臀 蔡詩芸炫腹都為「它」GUCCI新包微風首賣

過去與未來不總是線性的發散，也可以是兩點一線、將兩個時態以抽象概念「重疊」，展現穿梭時空的奇異魅力。GUCCI近日發表重量級新包：GUCCI Attache，以具象的「鉤」為靈感，透過半月形的包款輪廓，將1970年代的活力重現於百花齊放的今日。

為此GUCCI邀請多位品牌好友包含楊謹華、蔡詩芸、賈靜雯配戴以新款GUCCI Attache包包。楊謹華以連身碎花洋裝配蟒蛇紋牛仔靴與小號藍色GG緹花背提包，婀娜身形更展現了俏麗、不羈跟動感；酷炫十足的蔡詩芸則大膽「炫腹」，將小號的白色Attache包置於胸前，另類展示了包款的輕盈與線條輪廓；賈靜雯則使用了微風廣場GUCCI新店開幕的獨家首賣款：琥珀色中號肩背包、搭配藍紅藍撞色背帶，尤其全身造型是以灰色長版西裝搭配西裝短褲的，瀟灑、中性而英氣煥發。

GUCCI創意總監Alessandro Michele表示，當她在檔案資料庫中發現這款設計時就被包款「迷住了」，並隨即誕生將之納入洛杉磯時裝秀Love Parade系列的想望，「這款包是典型的70年代造型風格，透射出非常現代的態度，讓我確定要畫出一個相容並蓄的象徵符號來表達其雙重用途的功能。正是這機械感十足的Ｇ型扣環，連接起資產階級的奢華精神和實用功能。」事實上，「機械感」的關鍵字印象也呈現在由藝術總監兼攝影師Max Siedentop所掌鏡的宣傳視覺中，透過3或8格重複排列拼接，模特兒展現了執持、調整、把玩、凝視的各種狀態，貌似機械感的重複排列，卻讓人得以更完整窺探了GUCCI Attache包款的豐富多樣魅力。