Acer Day「地球玩不累」MV上線 原子少年地球號召參與減碳挑戰

宏碁暑期盛事Acer Day今年特別邀請知名男團選秀節目「原子少年ATOMBOYZ」中最具人氣且擁有超強親和力的行星組合「地球」成為活動代言人，5位成員林佳辰、黃文廷、林煥鈞、周祖安、周子翔為Acer Day主題曲〈地球玩不累〉拍攝的MV正式上線，歌曲輕快節奏讓少年們展現了最青春自然的活力樣貌，更選在風景優美、綠意盎然的陽明山拍攝，在寬闊草原及森林景色與小木屋等自然場景中，讓人瞬間忘卻煩憂，絕對是今夏最青春好看的作品！

近年積極投入綠色環保概念設計的宏碁表示，宏碁的綠色行動平台Earthion（Earth＋Misson組成）與「地球」主題聯想度高，因此早在5月就積極接洽，邀請5位地球少年擔任活動代言人，隨著節目爆紅，在年輕族群影響力也逐步攀升，希望透過他們的號召，讓更多民眾開始養成環保好習慣。

而在實際體驗了一系列Acer產品之後，顏值擔當的鄰家男孩林佳辰特別推薦輕薄筆電Swift 3，擁有多彩外觀及親民價格，續航力長、行動力高，特別符合大學生及社會新鮮人選購；氣質實力兼具的林煥鈞則是推薦Swift 5頂級時尚輕薄筆電，具精品級的工藝設計，同樣通過Intel Evo平台認證，規格更強大，是行動上班族的最佳選擇；健康活力的武術能手黃文廷也是環保小能手，平常以跑步、騎腳踏車做為訓練，完全符合Aspire Vero環保筆電精神。本身也是電競玩家的周祖安，親身推薦最佳入手的長銷型遊戲筆電Acer Nitro 5；而充滿酷炫魅力的電眼少年周子翔則完美詮釋Predator掠奪者氣勢，專為專業電競玩家設計的Predator Helios 300系列。