巴黎高訂周頂級珠寶／ANNA HU薈萃東西譜珠寶樂章

由珠寶藝術家胡茵菲（Anna Hu）創立的同名頂級珠寶品牌ANNA HU，今年邁入15周年，於歐洲發表連串精采活動和令人驚艷的新品，猶如接連綻放的華麗煙火，歡慶這意義非凡的里程碑。

先是為美國知名攝影藝術家辛蒂雪曼（Cindy Sherman）設計的太極蛇形戒鐲，六月被巴黎羅浮宮西翼裝飾藝術館正式納為永久館藏。接著，以唯一華人珠寶藝術家身分首度受邀參與藝壇頂尖盛會—TEFAF（The European Fine Art Foundation）歐洲藝術博覽會，並以35件作品祝賀該會今年為第35周年。七月高訂周期間再於巴黎展出頂級珠寶，並在羅浮宮西翼裝飾藝術博物館舉辦特展和盛大晚宴，精選共88件代表作展出。

尤為特別的是，2012年ANNA HU為首位華裔珠寶藝術家獲邀在巴黎羅浮宮西翼裝飾藝術館舉辦全球首場個展，十年後，她的作品成為永久館藏。重溫品牌初創之心，Anna笑稱已從當初的小紅帽，升格成神力女超人。熱愛藝術的她，還借喻畢卡索創作有粉紅、藍色時期，表示此刻是自己的金色時期，成熟自信，不僅在巴黎有工坊，這幾年更移民至摩納哥，浸淫所愛的歐洲藝術文化中，對品牌經營也有不同視野。

心境如彩蝶蛻變，奏三大璀璨樂章

儘管設計靈感總是信手拈來，但同時身為品牌經營者必須兼顧營運和市場，Anna Hu坦言不易，唯一支撐自己迄今的就是源源不絕的靈感和創作的熱情。

此次特展88件作品中，最能代表Anna心境的便是《MOUSSAIEFF by ANNA HU羽化成蝶鑽石手鐲》，她將莫札特《小星星變奏曲》的十二段變奏化為柔軟的寬手鐲，從棕色及橙色石榴石開始的十二種不同彩寶和彩鑽，如音符般一路編排至主鑽。看似一曲樂章，卻也「象徵我這15年從泥濘沼地，歷經醞釀期、破繭而出的翅膀閃閃發光，如見彩虹」，Anna解釋箇中寶石及色彩運用時也道出了心情。手鐲以粉紅金結合鈦金屬，保有蝴蝶的輕盈，由MOUSSAIEFF鑽石女王Alisa Moussaieff女士精選的35.40克拉橄欖形淺棕色鑽石詮釋的彩蝶，似也巧喻Anna與之攜手的精采。

延續TEFAF以三大樂章為串連的珠寶新品，第一樂章「當代藝術隨想曲」中備受矚目的是鑲嵌35顆緬甸無燒藍寶石的《藍夢星辰藍寶石皇冠／頸鍊》，重現19世紀初約瑟芬皇后美學風格，也融入20世紀現代建築概念。可轉換式設計只需上下反置就可變成項鍊，藍寶石會隨配戴輕微擺動，閃耀靈動光澤。

第二樂章「異想絲路變奏曲」，以融合東西文化、藝術和音樂為特色，除了輝映品牌歷程的《羽化成蝶鑽石手鐲》，以康丁斯基抽象藝術為靈感的緞帶藍寶石胸針也別有意涵，康丁斯基擅於表現音樂的視覺美學，早年原是音樂家後來受到莫內啟發才轉作畫家，這讓也是音樂出身才轉入珠寶世界的Anna特別有共鳴。

繁花美景鋪展出第三樂章「花之幻想曲」，包括擷取張大千等傳統中國繪畫與美國抽象表現主義的「團團夏荷系列戒指」、受Georgia O'Keeffe畫作及電影《阿凡達》啟發的「魔幻幽蘭紅寶石雙胸針」等，將達文西平面素描轉為立體的「達文西玫瑰胸針」尤能代表Anna對藝術的著迷和執著，她還特別要求巴黎工坊以銀和青銅做仿舊處理和精工鑲嵌，呈現呼應文藝復興時期的古物感。