玫瑰花雨灑落！橘色七夕套餐 享海陸美味＋浪漫甜點

迎接即將到來的七夕與父親節，「橘色涮涮屋」攜手姊妹品牌「Extension 1 by橘色」，推出內用限定的「花漾七巧海陸饗」，一次就能品嚐到精選海陸食材，還有浪漫的「玫瑰花雨」。針對家庭圍爐，還有適合多人共享的外帶組合同步登場。

橘色涮涮屋及Extension 1 by橘色共同推出的「花漾七巧海陸饗」，限時於7月30日至8月4日期間供應，並依照品牌而有菜色變化。其中橘色以人氣青蟳，搭配澎湖直送的紅鰭赤鯛、北海道生食級干貝、蛤蜊、手臂長的黑虎蝦，組成澎湃海鮮盛合；再結合日本A5和牛小板腱、伊比利黑毛豬，一次享受多種精選食材在鍋中共舞的豐富滋味。最後還可將湯底精華與青蟳蟹膏一同烹煮成蟹膏黃金粥，每套4,980元。

Extension 1 by橘色所推出的雙人套餐，同樣以青蟳為主，另搭配生蠔、牛奶貝、野生海鱸魚、透抽、草蝦等6種海味食材，並提供A5和牛小板腱及伊比利黑毛豬（2擇1），每套3,980～4,520元。

此次「花漾七巧海陸饗」的重點之一，就是隨餐搭配「女王蛋糕」。此款蛋糕使用大量黑巧克力結合脆餅製成，是英國伊麗莎白女王最愛的甜點，也是威廉王子和凱特王妃大婚使用的新郎蛋糕。同時還選用台灣本地產的「有機食用玫瑰」，經液態氮急速降溫冷凍，成為夢幻的冰凍玫瑰。品嚐甜點前，客人可以親手將冰凍玫瑰拍碎，化身成為一陣燦爛的玫瑰花雨灑落於蛋糕之上，為甜點增添浪漫與玫瑰清香，創造七夕的難忘時光。