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玫瑰花雨灑落！橘色七夕套餐 享海陸美味＋浪漫甜點

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「Extension 1 by橘色」針對七夕推出「花漾七巧海陸饗」，每套3,980元起。圖／橘色提供
「Extension 1 by橘色」針對七夕推出「花漾七巧海陸饗」，每套3,980元起。圖／橘色提供

迎接即將到來的七夕與父親節，「橘色涮涮屋」攜手姊妹品牌「Extension 1 by橘色」，推出內用限定的「花漾七巧海陸饗」，一次就能品嚐到精選海陸食材，還有浪漫的「玫瑰花雨」。針對家庭圍爐，還有適合多人共享的外帶組合同步登場。

橘色涮涮屋及Extension 1 by橘色共同推出的「花漾七巧海陸饗」，限時於7月30日至8月4日期間供應，並依照品牌而有菜色變化。其中橘色以人氣青蟳，搭配澎湖直送的紅鰭赤鯛、北海道生食級干貝、蛤蜊、手臂長的黑虎蝦，組成澎湃海鮮盛合；再結合日本A5和牛小板腱、伊比利黑毛豬，一次享受多種精選食材在鍋中共舞的豐富滋味。最後還可將湯底精華與青蟳蟹膏一同烹煮成蟹膏黃金粥，每套4,980元。

Extension 1 by橘色所推出的雙人套餐，同樣以青蟳為主，另搭配生蠔、牛奶貝、野生海鱸魚、透抽、草蝦等6種海味食材，並提供A5和牛小板腱及伊比利黑毛豬（2擇1），每套3,980～4,520元。

此次「花漾七巧海陸饗」的重點之一，就是隨餐搭配「女王蛋糕」。此款蛋糕使用大量黑巧克力結合脆餅製成，是英國伊麗莎白女王最愛的甜點，也是威廉王子和凱特王妃大婚使用的新郎蛋糕。同時還選用台灣本地產的「有機食用玫瑰」，經液態氮急速降溫冷凍，成為夢幻的冰凍玫瑰。品嚐甜點前，客人可以親手將冰凍玫瑰拍碎，化身成為一陣燦爛的玫瑰花雨灑落於蛋糕之上，為甜點增添浪漫與玫瑰清香，創造七夕的難忘時光。

橘色在今年父親節前夕，推出冷凍宅配組合「橘嚴選－頂級海陸宅配組」。肉品提供和牛組合或豚雞組合，可依喜好自由選擇。和牛組合包含日本A5和牛小板腱、美國Prime小牛排和頂級松阪豬，售價8,888元；豚雞組合則包含頂級松阪豬、盤克夏黑毛豬及絲羽烏骨雞，售價6,888元。2款套餐皆包含活凍珍珠鮑魚、北海道干貝、澎湖紅鰭赤鯛等澎派海味及多款火鍋丸餃，自即日起至8月1日開放inline線上平台預購，適合5至6人共享。

父親節冷凍宅配組「和牛海陸組合」，每套8,888元。圖／橘色提供
父親節冷凍宅配組「和牛海陸組合」，每套8,888元。圖／橘色提供
橘色涮涮屋七夕推出「花漾七巧海陸饗」，每套4,980元。圖／橘色提供
橘色涮涮屋七夕推出「花漾七巧海陸饗」，每套4,980元。圖／橘色提供
七夕限定甜點「女王蛋糕」，使用「有機食用玫瑰」化身為花雨，增添浪滿感。圖／橘色提供
七夕限定甜點「女王蛋糕」，使用「有機食用玫瑰」化身為花雨，增添浪滿感。圖／橘色提供

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