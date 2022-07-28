七夕情人節限時4天！傑昇通信指定手機優惠最高現省7千
七夕情人節將至，傑昇通信針對男女都愛的手機機型祭出最低下殺55折起，即日起至7月31日活動期間至傑昇通信門市購買iPhone 13 Pro Max（256GB）特價35,690元、OPPO A74特價6,000元有找、三星Galaxy S21 FE最高現折7,000元等多款指定機型優惠；還有單日指定店家限定折扣活動將在7月30日登場。
傑昇通信即日起至7月31日推出七夕浪漫指定手機優惠，三星輕旗艦5G手機Samsung Galaxy S21 FE，原價21,990元、結帳最高再現折7,000元，購機再送25W快充通用型旅充；全台熱銷的Samsung Galaxy A53（8GB／128GB）限時特價9,090元。
想換新機的果粉，傑昇通信再推購買iPhone SE三代（128GB）原價15,500元、活動期間最高可省2,710元；iPhone 13（128GB）最高可享16%現折優惠，21,690元就能入手；還有iPhone 13 Pro Max（256GB）88折特價35,690元。
情人節夯機還有OPPO A74，是七夕浪漫指定手機優惠中最低價，殺到6,000元有找，只要5,490元。此外，7月31日前傑昇通信再加碼OPPO粉絲活動，持OPPO品牌任一機型來店，即可享有免費手機清潔及手機健診服務，再送200元配件購物金，以及月月抽3C好禮活動。
傑昇通信於七夕浪漫指定手機優惠期間，同步推出「超級開幕月活動」，祭出單日指定店家限定折扣，於7月30日當天前往指定門市─永和頂溪店及台南民族店，營業時間內購買HUAWEI MatePad T10特價2,990元，再送原廠皮套；另一款HUAWEI MatePad T10s特價5,490元，買就送親子禮包，包含皮套及無毒手寫筆。兩款平板還有好禮2選1的限量加碼。
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