傳說中的「頭目寶可夢」現身日出茶太 領取道具全攻略

你還是寶可夢迷嗎？現在有抓寶新攻略！手搖飲品牌Chatime日出茶太與從2016年起已在全球擁有超過10億下載次數的Pokémon GO首度跨界合作，8月1日起，台灣的Chatime日出茶太將有期間限定寶可夢出現，合作的寶可補給站及道館也即將登場。

全台日出茶太都將變成寶可補給站或道館，指定日期的16:00~17:00間將有難得一見的頭目寶可夢限時出沒；其中，8/1~8/7「帕路奇亞」率先登場，8/18~ 8/24「蒼響 / 藏瑪然特」重磅接班。

此外，日出茶太也獨家加碼推出「周周抽道具大禮包」限時限定活動，8/1~8/31加入日出茶太LINE會員，不限金額消費即享抽獎資格，消費次數越多、抽中機率越高。日出茶太指出，道具大禮包內含寶芬、孵化器、特級對戰入場券、星星碎片各三個，中獎者將以LINE訊息推播通知中獎者，並提供Pokémon GO兌換優惠碼。