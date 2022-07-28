傳說中的「頭目寶可夢」現身日出茶太 領取道具全攻略
你還是寶可夢迷嗎？現在有抓寶新攻略！手搖飲品牌Chatime日出茶太與從2016年起已在全球擁有超過10億下載次數的Pokémon GO首度跨界合作，8月1日起，台灣的Chatime日出茶太將有期間限定寶可夢出現，合作的寶可補給站及道館也即將登場。
全台日出茶太都將變成寶可補給站或道館，指定日期的16:00~17:00間將有難得一見的頭目寶可夢限時出沒；其中，8/1~8/7「帕路奇亞」率先登場，8/18~ 8/24「蒼響 / 藏瑪然特」重磅接班。
此外，日出茶太也獨家加碼推出「周周抽道具大禮包」限時限定活動，8/1~8/31加入日出茶太LINE會員，不限金額消費即享抽獎資格，消費次數越多、抽中機率越高。日出茶太指出，道具大禮包內含寶芬、孵化器、特級對戰入場券、星星碎片各三個，中獎者將以LINE訊息推播通知中獎者，並提供Pokémon GO兌換優惠碼。
捕捉寶可夢的同時，也要補充能量，寶可夢訓練家在遊戲中更能獲得專屬限定優惠。凡出示遊戲中的「日出茶太寶可補給站或道館」畫面，即享全飲品9折；推薦飲品包括夏日超芒新品「楊枝露露」，炸料主打星「楊枝露露粉粿」。
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