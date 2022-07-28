快訊

中國身障詩人遭家暴 一切都是「秀恩愛」和「操人設」的錯？

一張圖看天氣！颱風桑達將生成 季風低壓帶靠近防雨勢

稱綠營不好意思問林智堅論文真偽 沈富雄：若「山崩地裂」也不得不退選

傳說中的「頭目寶可夢」現身日出茶太 領取道具全攻略

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
傳說的寶可夢將快閃降臨全台日出茶太。圖／日出茶太提供
傳說的寶可夢將快閃降臨全台日出茶太。圖／日出茶太提供

你還是寶可夢迷嗎？現在有抓寶新攻略！手搖飲品牌Chatime日出茶太與從2016年起已在全球擁有超過10億下載次數的Pokémon GO首度跨界合作，8月1日起，台灣的Chatime日出茶太將有期間限定寶可夢出現，合作的寶可補給站及道館也即將登場。

全台日出茶太都將變成寶可補給站或道館，指定日期的16:00~17:00間將有難得一見的頭目寶可夢限時出沒；其中，8/1~8/7「帕路奇亞」率先登場，8/18~ 8/24「蒼響 / 藏瑪然特」重磅接班。

此外，日出茶太也獨家加碼推出「周周抽道具大禮包」限時限定活動，8/1~8/31加入日出茶太LINE會員，不限金額消費即享抽獎資格，消費次數越多、抽中機率越高。日出茶太指出，道具大禮包內含寶芬、孵化器、特級對戰入場券、星星碎片各三個，中獎者將以LINE訊息推播通知中獎者，並提供Pokémon GO兌換優惠碼。

捕捉寶可夢的同時，也要補充能量，寶可夢訓練家在遊戲中更能獲得專屬限定優惠。凡出示遊戲中的「日出茶太寶可補給站或道館」畫面，即享全飲品9折；推薦飲品包括夏日超芒新品「楊枝露露」，炸料主打星「楊枝露露粉粿」。

超芒新品與炸料主打星。圖／日出茶太提供
超芒新品與炸料主打星。圖／日出茶太提供

寶可夢 LINE 品牌

延伸閱讀

夢幻寶可夢出沒！全台「日出茶太」變道館 全品項9折

相關新聞

七夕情人節限時4天！傑昇通信指定手機優惠最高現省7千

七夕情人節將至，傑昇通信針對男女都愛的手機機型祭出最低下殺55折起，即日起至7月31日活動期間至傑昇通信門市購買iPho...

遠傳電信引領VoLTE免月租風潮 中華電信、台灣大哥大8月1日起開放

7月19日起遠傳電信率先提供4G、5G用戶VoLTE服務免月租費優惠，引發市場熱烈迴響，近10日主動申辦VoLTE用戶增...

陳芳語踩PALLADIUM鞋辣秀美腿 首度同台「美秀集團」就爽收演唱會門票

法國休閒鞋履品牌PALLADIUM今年迎來創立75周年，以經典訓練鞋為靈感，打造全新TROOP RUNNER軍種潮鞋，上...

Tinder跨界攜手IG超夯飲料店 限時推4款約會必勝手搖飲

Z世代的夏日約會風格，走的是無壓力的簡約系路線，這時候來杯有料的沁涼手搖飲，消暑又能自然而然創造聊天話題。今年夏天，社交...

芝柏聯手寶鴻堂忠孝店秒殺級F1限量表 極速開賣

高級鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）宣布，將與本地高級鐘表通路寶鴻堂合作，於寶鴻堂忠孝店展出年度新品，包...

夢幻寶可夢出沒！全台「日出茶太」變道館 全品項9折

炎炎夏日，清涼的手搖飲紛紛推出一連串聯名優惠活動。「茶湯會」攜手馬來膜，針對情人節推出「造型對筆」，並再與Daily B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。