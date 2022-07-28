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遠傳電信引領VoLTE免月租風潮 中華電信、台灣大哥大8月1日起開放

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
遠傳電信引領VoLTE免月租風潮，全面開放月租型用戶申請VoLTE服務。圖／遠傳電信提供
遠傳電信引領VoLTE免月租風潮，全面開放月租型用戶申請VoLTE服務。圖／遠傳電信提供

7月19日起遠傳電信率先提供4G、5G用戶VoLTE服務免月租費優惠，引發市場熱烈迴響，近10日主動申辦VoLTE用戶增幅為平時的10倍，遠傳用戶可透過簡易的申辦程序，不需出門就能完成開通，若用戶所持舊款手機尚未支援VoLTE服務，現至遠傳購買指定新機還有現折2,000元等超值優惠。台灣大哥大原本是千元以上4G月租用戶和5G月租用戶享VoLTE免月租費，8月1日起也將加碼提供所有4G月租用戶都享VoLTE免月租費；中華電信也於官網公布將自8月起跟進。

VoLTE是利用4G網路通話，大幅減少環境背景雜音，讓聲音更立體、話質更清晰，還能大幅縮短電話接通時間，最快只需一秒，且因為通話不再透過3G網路進行，上網速度不會受到通話影響而降低網速。現申辦遠傳VoLTE也會同步開通VoWiFi服務，可透過家用或公用Wi-Fi網路進行語音通話，在高樓、地下室或其他行動訊號容易受干擾的地方通訊較不受影響。

遠傳電信繼率先將5G 799資費原先過量後限速10Mbps的傳輸速度提升到21Mbps，讓用戶網路體驗有感升級，引發同業跟進，7月19日起更全面開放月租型用戶申請VoLTE服務，既有的VoLTE用戶也不再收取30元月租費。尚未開通的用戶只需透過遠傳官網、遠傳心生活App就能輕鬆完成線上申辦，用戶新申辦、攜碼、續約方案升級5G或用戶進行資費變更項目，都不需額外申請，遠傳皆主動免費開通VoLTE服務。

如果要完整體驗VoLTE服務，手機必須支援VoLTE，可趁遠傳電信年中慶優惠更換新機，當紅手機除享專案價，加碼再折2,000元，最低降至0元起，免抽再拿價值逾萬元購物折價券，持遠傳friDay聯名卡消費額外回饋2%遠傳幣。

台灣大哥大自8月1日起提供4G、5G月租型用戶VoLTE免費，5G用戶不用額外申請VoLTE服務，申辦完5G專案後隔天就會自動開通VoLTE服務；4G用戶則需要至直營、加盟門市或客服通路申請開通VoLTE服務。

遠傳電信 中華電信 台灣大哥大

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