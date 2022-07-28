Tinder跨界攜手IG超夯飲料店 限時推4款約會必勝手搖飲

Z世代的夏日約會風格，走的是無壓力的簡約系路線，這時候來杯有料的沁涼手搖飲，消暑又能自然而然創造聊天話題。今年夏天，社交軟體Tinder聽到了廣大約會者們的心聲，選擇與IG超熱門的文青系飲料店「COFFEE.TEA.OR」跨界攜手合作，聯名推出期間限定的「Tinder仲情戀夏」系列手搖飲，即日起至8月12日，Tinder會員於週六至COFFEE.TEA.OR實體門市購買指定聯名飲品，即享有第2杯半價的優惠。

「Tinder仲情戀夏」系列手搖飲以4種夏日愛情滋味為概念發想，推出「刻在我心底的葡萄柚海浪女孩」、「斑斕芒露的泰迪熊男孩」、「穿西裝打領帶的金黃重機少年」、和「漫步城市藝廊的焦糖女子」共4款手搖飲。其中「葡萄柚海浪女孩」擁有大膽亮麗的夢幻粉橘漸層外觀，用葡萄柚和乳酸飲料交織出的酸甜滋味，特別適合嚮往大自然的外向系女孩；「斑斕芒露的泰迪熊男孩」則使用了夏季經典的芒果與Q彈茶凍調製，就像溫暖熱情的表面下內心藏著古靈精怪的一面；「穿西裝打領帶的金黃重機少年」鳳梨與四季青清爽而充滿果香的青新滋味，呈現出有點成熟又有點無畏的風格。而最經典的珍奶，因為加入了海鹽奶蓋與焦糖香氣而更有層次，就像「漫步城市藝廊的焦糖女子」充滿魅力。趕在七夕前，快透過Tinder找尋喜愛相同口味的特別緣分。