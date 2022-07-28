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陳芳語踩PALLADIUM鞋辣秀美腿 首度同台「美秀集團」就爽收演唱會門票

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
陳芳語Kimberley（中）首次與美秀集團共台，就收到演唱會門票。圖／PALLADIUM提供
陳芳語Kimberley（中）首次與美秀集團共台，就收到演唱會門票。圖／PALLADIUM提供

法國休閒鞋履品牌PALLADIUM今年迎來創立75周年，以經典訓練鞋為靈感，打造全新TROOP RUNNER軍種潮鞋，上市後就受到矚目。於是為了呼應永續，品牌更進一步呈現子系列LACE IT限量款，找來衣著風格與言詞都很大膽的陳芳語Kimberley來詮釋。上市記者會現場，陳芳語則是穿上特製馬甲，並辣秀美腿，還與賽博台客自居的「美秀集團」同台，凸顯了鞋款的「潮流」與「永續」精神。

在記者會前，陳芳語就先穿上了LACE IT軍種潮鞋拍攝時尚大片，緊扣主題，她坐在回收物料的造的巨大塑膠磚上，秀出美腿之餘，還說明了每一雙鞋由5.6個寶特瓶即可製成。上市記者會時，陳芳語穿上由4雙二手PALLADIUM鞋為素材，量身訂製的馬甲，連她都驚呼說「真的想像不到」，還覺得配色很適合夏天。不僅如此，聊到永續話題，陳芳語還舉例在澳洲生活時，也曾遇過缺水問題，所以深知自然資源的重要性，因此當得知PALLADIUM的理念時，還表示「這跟我的觀念很一致」。

陳芳語Kimberley身穿特製馬甲，並搭配了TROOP RUNNER系列LACE IT軍種潮鞋，秀出美腿好比例，完全看不出她其實是小個女。圖／PALLADIUM提供
陳芳語Kimberley身穿特製馬甲，並搭配了TROOP RUNNER系列LACE IT軍種潮鞋，秀出美腿好比例，完全看不出她其實是小個女。圖／PALLADIUM提供

LACE IT限量軍種潮鞋上市記者會，不只有陳芳語現身，更有以「賽博台客」風格自居的美秀集團。雙方首次同台，美秀集團立即就送上9月將登場的演唱會門票給陳芳語，讓她尖叫說「真的嗎？」彼此都覺得是不設限，在音樂路上勇於嘗試更多可能，因此也希望未來有合作機會。PALLADIUM的TROOP RUNNER系列LACE IT軍種潮鞋同樣以軍用訓練鞋外型復刻，結合鑽石菱紋輪胎橡膠鞋底，鞋面整體使用再生科技纖維、回收尼龍與金級皮革等異材質拼接製成，搭配撞色登山線繩結構鞋帶的戶外感設計，創造出獨特層次感。而高密度EVA彈力中底及蜂巢式透氣彈力鞋墊設計，提供夏季更加涼爽的舒適穿著體驗。

以「賽博台客」風格自居的美秀集團，分別詮釋了TROOP RUNNER系列LACE IT、PAMPA LACE IT軍種潮鞋 。圖／PALLADIUM提供
以「賽博台客」風格自居的美秀集團，分別詮釋了TROOP RUNNER系列LACE IT、PAMPA LACE IT軍種潮鞋 。圖／PALLADIUM提供

在記者會前，陳芳語就先穿上了LACE IT軍種潮鞋拍攝時尚大片，坐在回收物料的造的巨大塑膠磚上，秀出美腿之餘，還說明了每一雙鞋由5.6個寶特瓶即可製成。圖／PALLADIUM提供
在記者會前，陳芳語就先穿上了LACE IT軍種潮鞋拍攝時尚大片，坐在回收物料的造的巨大塑膠磚上，秀出美腿之餘，還說明了每一雙鞋由5.6個寶特瓶即可製成。圖／PALLADIUM提供

在記者會前，陳芳語就先穿上了LACE IT軍種潮鞋拍攝時尚大片，坐在回收物料的造的巨大塑膠磚上，秀出美腿之餘，還說明了每一雙鞋由5.6個寶特瓶即可製成。圖／PALLADIUM提供
在記者會前，陳芳語就先穿上了LACE IT軍種潮鞋拍攝時尚大片，坐在回收物料的造的巨大塑膠磚上，秀出美腿之餘，還說明了每一雙鞋由5.6個寶特瓶即可製成。圖／PALLADIUM提供

在記者會前，陳芳語就先穿上了LACE IT軍種潮鞋拍攝時尚大片，坐在回收物料的造的巨大塑膠磚上，秀出美腿之餘，還說明了每一雙鞋由5.6個寶特瓶即可製成。圖／PALLADIUM提供
在記者會前，陳芳語就先穿上了LACE IT軍種潮鞋拍攝時尚大片，坐在回收物料的造的巨大塑膠磚上，秀出美腿之餘，還說明了每一雙鞋由5.6個寶特瓶即可製成。圖／PALLADIUM提供

在記者會前，陳芳語就先穿上了LACE IT軍種潮鞋拍攝時尚大片，坐在回收物料的造的巨大塑膠磚上，秀出美腿之餘，還說明了每一雙鞋由5.6個寶特瓶即可製成。圖／PALLADIUM提供
在記者會前，陳芳語就先穿上了LACE IT軍種潮鞋拍攝時尚大片，坐在回收物料的造的巨大塑膠磚上，秀出美腿之餘，還說明了每一雙鞋由5.6個寶特瓶即可製成。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PAMPA LACE IT軍種潮鞋2,980元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PAMPA LACE IT軍種潮鞋2,980元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM的TROOP RUNNER系列LACE IT軍種潮鞋3,080元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM的TROOP RUNNER系列LACE IT軍種潮鞋3,080元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PAMPA LACE IT軍種潮鞋2,980元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PAMPA LACE IT軍種潮鞋2,980元。圖／PALLADIUM提供

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