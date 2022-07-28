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芝柏聯手寶鴻堂忠孝店秒殺級F1限量表 極速開賣
高級鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）宣布，將與本地高級鐘表通路寶鴻堂合作，於寶鴻堂忠孝店展出年度新品，包含多款Laureato限量表款、藍色砂金石面盤的Cat‘s Eye貓眼系列女表，其中更有品牌二度與Aston Martin合作的限量計時碼表，極少量到貨。
擁有230多年歷史、即便在1970年代面對石英危機也持續營運的芝柏，在今年一月時宣布退出原所屬開雲集團（Kering Group），恢復成獨立經營狀態。品牌過往又以金橋、三金橋、晶橋等多個系列聞名，其中1975年問世、運動風格鮮明的Laureato系列，是品牌運動風格的展現，並在本次帶來新品如使用黑瑪瑙面盤的玫瑰金鍊帶款、以及與F1一級方程式車隊Aston Martin聯名的Laureato Absolute桂冠系列絕對款計時碼表。
據了解，在「恢復自由身」、脫離集團框架後的芝柏將以「桂冠」（Laureato）與「金橋」成為品牌兩大支柱重心，例如與F1一級方程式車隊Aston Martin的聯名計時碼表便是兩造的二度合作，全球限量306只，並以Aston Martin F1車隊兩位車手預計在2022年大獎賽完成的總公里數。表款採用了英國經典的賽車綠（Racing Green）為面盤顏色，同時面盤樣式則是以Aston Martin經典的復古品牌Logo為靈感。表並殼使用2021年度F1 Aston Martin車體的碳纖維為材料，同時表款的兩個計時按鈕（pusher）也融合了螢光綠和賽車綠，展現輕快、但古典的活力。
表款已極少量到貨台北寶鴻堂鐘表忠孝店，已可預約鑑賞，而除限量計時碼表外，芝柏再帶來多款Laureato特殊面盤款式，表展將從7月29日（五）開始，直至8月6日為止。
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