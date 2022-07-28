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夢幻寶可夢出沒！全台「日出茶太」變道館 全品項9折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
日出茶太攜手Pokémon GO合作，全台門市都將變成寶可補給站或道館。圖／日出茶太提供
日出茶太攜手Pokémon GO合作，全台門市都將變成寶可補給站或道館。圖／日出茶太提供

炎炎夏日，清涼的手搖飲紛紛推出一連串聯名優惠活動。「茶湯會」攜手馬來膜，針對情人節推出「造型對筆」，並再與Daily Boost日卜力合作，推出新口味的酥烤燕麥。另外「日出茶太」則聯名「Pokémon GO」，限時將全門市化身為補給站或道館，還可捕捉到頭目寶可夢。同時還有全品項9折、會員抽虛寶等不同優惠。

除了日前推出的馬來膜聯名活動外，連鎖手搖飲「茶湯會」將於8月1日起，針對七夕情人節推出「馬來膜聯名造型對筆」，共有黑白兩款筆身，筆桿上也可見到馬來貘在茶杯中泡湯、小貘在杯子裡喝茶的逗趣圖樣。不論是與情人對筆使用，或是粉絲收藏皆合宜，購買任一飲品即可加購，單隻49元，一對88元。

茶湯會繼2020年與Daily Boost日卜力聯名後，本次再推出2款聯名新口味酥烤燕麥。「功夫紅茶」有著清甜韻味與沉焙火香；「紅豆拿鐵」則是調和甘甜紅豆和濃郁奶香。2款酥烤燕麥拌入有澳洲燕麥與杏仁等穀物，可以搭配優格、牛奶品嚐，每盒149元。另外茶湯會也首度推出「雞蛋糕」，採每日現烤現作，包括有茶葉、手搖杯、微笑珍珠等3款造型，並有珍珠卡士達、卡士達、原味及綜合口味，5入售價45～55元，限於指定門市販售。

「日出茶太」自8月1日起，攜手Pokémon GO跨界合作，全台日出茶太門市都將變成寶可補給站或道館，在指定日期的時段內，還會有頭目寶可夢限時出沒。8月1日至8月7日的16:00～17:00，將有「帕路奇亞」登場；8月18日至8月24日的同時段，則有「蒼響 / 藏瑪然特」登場，等待玩家們蒐集。

日出茶太另推出抽獎活動，凡8月1日至8月31日加入官方LINE會員，不限金額消費即可抽獎，可獲得寶芬、孵化器、特級對戰入場券、星星碎片等贈禮。另外出示日出茶太堡可補給站或道館遊戲畫面，可享全品項9折優惠。

針對七夕情人節推出「馬來膜聯名造型對筆」，購買任一飲品即可加購，單隻49元，一對88元。圖／茶湯會提供
針對七夕情人節推出「馬來膜聯名造型對筆」，購買任一飲品即可加購，單隻49元，一對88元。圖／茶湯會提供
茶湯會與Daily Boost日卜力推出「功夫紅茶」、「紅豆拿鐵」酥烤燕麥。圖／茶湯會提供
茶湯會與Daily Boost日卜力推出「功夫紅茶」、「紅豆拿鐵」酥烤燕麥。圖／茶湯會提供
茶湯會首度推出「雞蛋糕」，有茶葉、手搖杯、微笑珍珠等3款造型，5入售價45～55元。圖／茶湯會提供
茶湯會首度推出「雞蛋糕」，有茶葉、手搖杯、微笑珍珠等3款造型，5入售價45～55元。圖／茶湯會提供
活動期間，將有夢幻級寶可夢限時出沒。圖／日出茶太提供
活動期間，將有夢幻級寶可夢限時出沒。圖／日出茶太提供

茶湯會 情人節

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