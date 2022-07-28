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寶格麗10週年紀念展覽首公開 楊祐寧秀千萬傳奇超薄表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
楊祐寧出席「寶格麗OCTO 8項世界紀錄 10週年紀念展覽」。圖／寶格麗提供
楊祐寧出席「寶格麗OCTO 8項世界紀錄 10週年紀念展覽」。圖／寶格麗提供

寶格麗Octo系列腕表，是當代義大利美學與傳統瑞士製表的結晶，自2012推出至今十年，儼然已為當代經典的最佳典範。品牌自7月29日起至7月31日止為期三天，於台北BELLAVITA ART GALLERY舉辦品牌首次以單獨系列腕錶為主題的公開展覽，可透過寶格麗官方line帳號預約參觀時段，鑑賞10年來8度打破世界超薄紀錄的8款腕表。男星楊祐寧更特地出席今（7月28）日的開幕記者會，配戴厚度僅1.8毫米的Octo Finissimo Ultra超薄腕表，「戴在手上感覺正在經歷了一個傳奇：結合高超的傳統工藝，表面上還有表主專屬NFT的QRCODE連接未來元宇宙，」他表示能參與這傳奇的一刻非常與有榮焉。

●100%重現日內瓦表展空間 沈浸式體驗世界紀錄的誕生

楊祐寧笑說因為腕表太過吸引，「一開始工作人員的介紹一個字都沒聽進去，回過神才聽第二次的紀紹，」他喜歡表面義大利風格的設計，光芒萬丈的感覺讓人想起品牌起源地羅馬萬神殿的日晷，並留心到超薄腕表能做到秒針的細節比起只有雙針更是非常不容易。若說到收藏鐘表，楊祐寧表示「表的代表性、是否經典對我來說很重要。像這只Octo Finissimo Ultra就非常高標準！」問他打算給自己多久時間購入這只定價上千萬的世界紀錄表款，他笑說製作困難又限量，不是時間的問題，「可能需要的是奇蹟吧！」

此次展覽特別重現四月瑞士日內瓦表展的八角展廳，楊祐寧表示整個印象最深刻的就是一入口以投影的LED打造沉浸式影音空間，「觀影者像站在寶格麗腕表的中心，不斷地拆解又重組，讓我們進到高超工藝與時代軌跡當中。」而沿著沈浸空間進入的首個展廳，再度以最完美比例的八角造型與多重鏡面，展出品牌自2014年起8度打破世界超薄紀錄的8枚Octo Finissimo系列腕表，包括2017年獲日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d'Horlogerie de Genève，GPHG）最佳男表的超薄自動上鍊腕表、曾贏得最佳陀飛輪/擒縱系統獎的超薄鏤空陀飛輪腕表、2019年最佳計時碼表獎的超薄兩地時區計時腕表、以及2021年的超薄萬年曆等，可以說是8大世界紀錄首度於歐洲海外齊聚，是見證傳奇的難得機會。

●破紀錄8枚腕表 首度海外齊聚一堂 開放公眾預約體驗

楊祐寧配戴的Octo Finissimo Ultra，厚度僅1.8毫米，是品牌今年的創新力作。除了纖薄，以傳統製表工藝打造、發條盒上的QR code又直通元宇宙，可以說是品牌承先啟後、串聯真實與虛擬世界的里程碑之作。腕表在發表時第8度締造世界紀錄，除了必須將上百枚零件容納於單一水平面上所有輪系位置需重新配置，維護腕表準確走時的整體硬度是一大考驗，因此表背夾板等多枚零件特地採用高密度的碳化鎢材質，許多零件更必須肩負「多工」的重責大任。由於傳統的旋入式表冠不適用於超薄表體，寶格麗研發出全新的水平型旋鈕，其一用來上鍊、另一個則作為設定時間功能，並搭配內藏創新機制的差速器齒輪，可在不影響輪系的情況下用於調整時間設定。

Octo系列以羅馬萬神殿穹頂的圖騰為靈感，方中帶圓、圓中帶方，構成一個完美幾何的八角形，表殼擁有繁複而精密的110個切面，所承襲的義式幾何美學自2012年於羅馬誕生以來便席捲全球。除了原創時的Octo L'Originale，所延伸出的超薄Octo Finissimo系列，以及專為當代時尚男士打造的Octo Roma系列，也都有深具代表性的新作抵台展出。品牌更為10年慶重新復刻2017的超薄自動腕表與2019年的超薄自動兩地時區計時腕表，限量推出200只。

BVLGARI Octo Roma腕精鋼與玫瑰金酒紅面盤腕表，約45萬9,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Roma腕精鋼與玫瑰金酒紅面盤腕表，約45萬9,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo Ultra超薄三針腕表，總體厚度僅1.8毫米。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo Ultra超薄三針腕表，總體厚度僅1.8毫米。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo Ultra超薄三針腕表，總體厚度僅1.8毫米。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo Ultra超薄三針腕表，總體厚度僅1.8毫米。圖／寶格麗提供
寶格麗歡慶OCTO系列十周年，Octo Finissimo為屢破世界紀錄的超薄系列腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗歡慶OCTO系列十周年，Octo Finissimo為屢破世界紀錄的超薄系列腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo L'Originale鑲鑽腕表，約3,422萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo L'Originale鑲鑽腕表，約3,422萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo L'Originale精鋼單逆跳腕表：約52萬7,000元。圖／寶格麗提供
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楊祐寧出席「寶格麗OCTO 8項世界紀錄 10週年紀念展覽」。圖／寶格麗提供
楊祐寧出席「寶格麗OCTO 8項世界紀錄 10週年紀念展覽」。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo Ultra超薄三針腕表，約1,255萬元，限量發行10只。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo Ultra超薄三針腕表，約1,255萬元，限量發行10只。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic超薄自動兩地時區計時腕表10週年紀念版，約58萬9,000元，限量發行200只。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic超薄自動兩地時區計時腕表10週年紀念版，約58萬9,000元，限量發行200只。圖／寶格麗提供
「寶格麗OCTO 8項世界紀錄 10週年紀念展覽」沈浸式體驗空間。圖／寶格麗提供
「寶格麗OCTO 8項世界紀錄 10週年紀念展覽」沈浸式體驗空間。圖／寶格麗提供
楊祐寧出席「寶格麗OCTO 8項世界紀錄 10週年紀念展覽」。圖／寶格麗提供
楊祐寧出席「寶格麗OCTO 8項世界紀錄 10週年紀念展覽」。圖／寶格麗提供
寶格麗OCTO系列十周年展於BELLAVITA ART GALLERY舉辦至7月31日止。圖／寶格麗提供
寶格麗OCTO系列十周年展於BELLAVITA ART GALLERY舉辦至7月31日止。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo Automatic超薄自動腕表10週年紀念版，約47萬8,500元，限量發行200只。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo Automatic超薄自動腕表10週年紀念版，約47萬8,500元，限量發行200只。圖／寶格麗提供
厚度僅1.8毫米的BVLGARI Octo Finissimo Ultra超薄三針腕表，擁有8項專利申請，是寶格麗第8度締造超薄世界紀錄。圖／寶格麗提供
厚度僅1.8毫米的BVLGARI Octo Finissimo Ultra超薄三針腕表，擁有8項專利申請，是寶格麗第8度締造超薄世界紀錄。圖／寶格麗提供
「寶格麗OCTO 8項世界紀錄 10週年紀念展覽」重現日內瓦表展的八角造型展廳。圖／寶格麗提供
「寶格麗OCTO 8項世界紀錄 10週年紀念展覽」重現日內瓦表展的八角造型展廳。圖／寶格麗提供
楊祐寧出席「寶格麗OCTO 8項世界紀錄 10週年紀念展覽」。圖／寶格麗提供
楊祐寧出席「寶格麗OCTO 8項世界紀錄 10週年紀念展覽」。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo Ultra超薄三針腕表，約1,255萬元，限量發行10只。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo Ultra超薄三針腕表，約1,255萬元，限量發行10只。圖／寶格麗提供

腕表 品牌 羅馬 楊祐寧

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