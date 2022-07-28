楊祐寧甜談本週日辦婚宴隨時放閃 華燈幫將美美聚首
楊祐寧今（7月28）日出席寶格麗「OCTO 8項世界紀錄，10週年紀念展覽」開幕記者會，被問到週日即將舉辦的婚宴準備如合，他表示籌備將近半年以來，算是相當順利，包括別具巧思的喜帖等，都是學設計的太太負責構思，「她想，我負責執行。我們不管是婚禮或家裡裝潢，因為喜歡的風格類型都滿接近的，所以都沒有意見不合。我們婚禮覺得一切簡單就好，」放閃發言羨煞眾人。
因為從簡所以也不打算有伴郎伴娘，總共不到50桌，「因為都是要請至親好友，滿期待很久沒見的好友相聚，希望大家美美地來，花費是賓主盡歡。」他表示華燈幫將相聚。而他感覺氣色狀態極佳，似乎瘦身有成，他再度放閃笑說，「每天有固定保養，希望婚禮當天可以襯托一下新娘。」
心情極佳的楊祐寧還透露有幫女兒準備小婚紗，但是女兒一穿不肯脫下來，在家跑來跑去照鏡子，流露出女兒控爸爸的憂慮神情：「女兒很好客、人來瘋，這可能是她出生以來看過最多人的一次，不知能否hold得住？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言