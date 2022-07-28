快訊

台中滷味攤老闆遭開3槍亡...訃聞護喪妻改「妹妹」 議員舅公曝誤殺

李亞萍家中重摔撞到頭 秀大片瘀青仍掛心余天、余苑綺

楊祐寧甜談本週日辦婚宴隨時放閃 華燈幫將美美聚首

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
楊祐寧出席「寶格麗OCTO 8項世界紀錄 10週年紀念展覽」。圖／寶格麗提供
楊祐寧出席「寶格麗OCTO 8項世界紀錄 10週年紀念展覽」。圖／寶格麗提供

楊祐寧今（7月28）日出席寶格麗「OCTO 8項世界紀錄，10週年紀念展覽」開幕記者會，被問到週日即將舉辦的婚宴準備如合，他表示籌備將近半年以來，算是相當順利，包括別具巧思的喜帖等，都是學設計的太太負責構思，「她想，我負責執行。我們不管是婚禮或家裡裝潢，因為喜歡的風格類型都滿接近的，所以都沒有意見不合。我們婚禮覺得一切簡單就好，」放閃發言羨煞眾人。

因為從簡所以也不打算有伴郎伴娘，總共不到50桌，「因為都是要請至親好友，滿期待很久沒見的好友相聚，希望大家美美地來，花費是賓主盡歡。」他表示華燈幫將相聚。而他感覺氣色狀態極佳，似乎瘦身有成，他再度放閃笑說，「每天有固定保養，希望婚禮當天可以襯托一下新娘。」

心情極佳的楊祐寧還透露有幫女兒準備小婚紗，但是女兒一穿不肯脫下來，在家跑來跑去照鏡子，流露出女兒控爸爸的憂慮神情：「女兒很好客、人來瘋，這可能是她出生以來看過最多人的一次，不知能否hold得住？」

楊祐寧出席「寶格麗OCTO 8項世界紀錄 10週年紀念展覽」。圖／寶格麗提供
楊祐寧出席「寶格麗OCTO 8項世界紀錄 10週年紀念展覽」。圖／寶格麗提供

婚禮 婚紗

延伸閱讀

攜伴參加楊祐寧婚禮？陳柏霖給了答案

「華燈」女星一改甜美猛攻激情戲 反差電到同志天菜

楊祐寧愛妻「透視婚紗」露神級身材！他留酸言被笑翻

小學同學要她支援婚紗 女子拒絕還被批：自私毀人婚禮

相關新聞

楊祐寧甜談本週日辦婚宴隨時放閃 華燈幫將美美聚首

楊祐寧今（7月28）日出席寶格麗「OCTO 8項世界紀錄，10週年紀念展覽」開幕記者會，被問到週日即將舉辦的婚宴準備如合...

霧面石墨綠冰箱太時尚 LG Objet系列家電擴大陣容強勢登台

隨著民眾對居家空間設計越來越願意跳脫傳統、挑戰更多不同色彩搭配，家電外型風格也得跟著創新求變才行。LG電子宣布正式在台推...

泰式經典風味！肯德基「冬蔭功坤咔香辣脆雞」只賣35天

繼前次推出「酸辣滴咔泰檸脆雞」之後，「肯德基」於8月2日起，將再度推出全新泰式口味「冬蔭功坤咔香辣脆雞」，以泰式酸辣冬蔭...

再現「冬日花園」Boucheron X 晶華酒店法式午后神還原

異國、遠方，總令人特別想望。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日將遠自法國芳登廣場的「冬日花園」重現台北晶華酒店...

momo購物網週期購「Beauty Box美妝禮盒」8/1限量開搶

美妝控手刀必搶！momo購物網週期購「Beauty Box美妝禮盒」（小粉盒）將於8月1日回歸，看準韓流魅力，本次與韓國...

遠雄廣場父親節檔期滿3千送3百 多款好禮限量下殺888元

新北市汐止iFG遠雄廣場自7月29日到8月8日，推出父親節檔期滿千送百活動，另有adidas經典後背包、鬼洗竹節棉鬼頭印...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。