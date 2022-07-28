楊祐寧甜談本週日辦婚宴隨時放閃 華燈幫將美美聚首

楊祐寧今（7月28）日出席寶格麗「OCTO 8項世界紀錄，10週年紀念展覽」開幕記者會，被問到週日即將舉辦的婚宴準備如合，他表示籌備將近半年以來，算是相當順利，包括別具巧思的喜帖等，都是學設計的太太負責構思，「她想，我負責執行。我們不管是婚禮或家裡裝潢，因為喜歡的風格類型都滿接近的，所以都沒有意見不合。我們婚禮覺得一切簡單就好，」放閃發言羨煞眾人。

因為從簡所以也不打算有伴郎伴娘，總共不到50桌，「因為都是要請至親好友，滿期待很久沒見的好友相聚，希望大家美美地來，花費是賓主盡歡。」他表示華燈幫將相聚。而他感覺氣色狀態極佳，似乎瘦身有成，他再度放閃笑說，「每天有固定保養，希望婚禮當天可以襯托一下新娘。」