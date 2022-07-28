霧面石墨綠冰箱太時尚 LG Objet系列家電擴大陣容強勢登台

隨著民眾對居家空間設計越來越願意跳脫傳統、挑戰更多不同色彩搭配，家電外型風格也得跟著創新求變才行。LG電子宣布正式在台推出LG Objet Collection調和美學傢電系列，成為繼韓國之後，第一個引進多元產品陣容的地區。透過多元產品、多樣風格與和諧的色彩搭配，打破傳統家電獨立於整體居家設計之外的觀念，打造出仿如傢俱般的風格「傢電」。

LG攜手世界權威流行色彩機構美國彩通色彩研究所（Pantone Color Institute）為全新LG Objet Collection調和美學傢電系列訂製專屬色彩，首波主打輕盈快樂的粉彩色與內斂優雅的大地色，為整體空間設計營造出溫暖且平靜的氣息。除了色彩，LG Objet Collection全產品皆內建Wi-Fi，同樣透過LG ThinQ App提供最智慧的個人化服務，一機在手即可隨時查詢、遠端操作功能，美學與科技全都具備。

LG Objet Collection調和美學傢電系列在台灣共推出InstaView敲敲看門中門冰箱、變頻直立式冷凍櫃、WashTower AI智控洗乾衣機、Styler蒸氣電子衣櫥PLUS五件組，還有先前已經推出的CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器，以及65吋OLED電視，另外，PuriCare AeroTower風革機、PuriCare WiFi變頻除濕機則預計第4季在台上市。