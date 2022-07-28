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再現「冬日花園」Boucheron X 晶華酒店法式午后神還原

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
本次Boucheron Jardin d’Hiver「花園咖啡館」，是以品牌自1893年創立以來、位於巴黎芳登廣場Nocé公館（Hôtel de Nocé）原址的冬日花園為靈感，並在晶華酒店一樓之Azie高台區展出，日期從8月1日開始至31日為止。圖 / Boucheron提供
本次Boucheron Jardin d’Hiver「花園咖啡館」，是以品牌自1893年創立以來、位於巴黎芳登廣場Nocé公館（Hôtel de Nocé）原址的冬日花園為靈感，並在晶華酒店一樓之Azie高台區展出，日期從8月1日開始至31日為止。圖 / Boucheron提供

異國、遠方，總令人特別想望。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日將遠自法國芳登廣場的「冬日花園」重現台北晶華酒店，無需出遠門、只要上網預約，便能在台北感受花都巴黎的浪漫氛圍，並採一個月期間限定「開園」。

本次Boucheron Jardin d’Hiver「花園咖啡館」，是以品牌自1893年創立以來、位於巴黎芳登廣場Nocé公館（Hôtel de Nocé）原址的冬日花園為靈感，並在晶華酒店一樓之Azie高台區展出。整體餐飲內容由Boucheron提供經法國總部量身設計的食譜、下午茶、品項推薦，並交由晶華飯店執行、營運。其中輕食為全天候供應、下午茶則為下午兩點半至五點供應，而無論是輕食或下午茶時段都不限時間，惟須事前預約。

其中兩人份的下午茶套餐將包含精選馬卡龍各2份，口味包含香草、開心果與覆盆子，而限定甜點則有芒果百香慕斯、抹茶慕斯與咖啡慕斯，再包含龍蝦酪梨塔、牛肉松露蘑菇與鴨肝海綿蛋糕，訂價1,880元；寶詩龍更提供了三款特別創作甜點，結合品牌家族寵貓、象徵芳登廣場的八角形與Cabochon為設計靈感，現場再有驚喜的拍立得服務，讓人留下宛如法式般的浪漫回憶。

據了解，晶華飯店也同步推出「Boucheron花園假期｜享專屬保留席」專案，凡預定「行政套房」、住宿期間可享有Boucheron Jardin d'Hiver寶詩龍花園咖啡館」限量雙人午餐或晚餐套餐乙套、「Boucheron寶詩龍珠寶鑑賞體驗」30分鐘，每房再贈送「Boucheron Bougie Parfumée經典香氛蠟燭185g」，更多詳情則可參閱飯店官方網站。

Boucheron Jardin d’Hiver「花園咖啡館」地址為台北市中山北路二段39巷3號，日期從8月1日開始至31日為止，營業時間為每日下午11點至晚上9點，下午茶供應時間則為下午2點半至傍晚5點，活動採完全預約制入場，預約與活動網址則為：https://www.boucheron.com/tw/jardin-dhiver-café

本次餐飲內容是由Boucheron提供經法國總部量身設計的食譜、下午茶、品項推薦，並交由晶華飯店執行、營運。圖 / Boucheron提供
本次餐飲內容是由Boucheron提供經法國總部量身設計的食譜、下午茶、品項推薦，並交由晶華飯店執行、營運。圖 / Boucheron提供
兩人份的下午茶套餐將包含精選馬卡龍各2份，口味包含香草、開心果與覆盆子，而限定甜點則有芒果百香慕斯、抹茶慕斯與咖啡慕斯，再包含龍蝦酪梨塔、牛肉松露蘑菇與鴨肝海綿蛋糕，須事先預約，目前至八月中旬已預定一空，預洽從速。圖 / Boucheron提供
兩人份的下午茶套餐將包含精選馬卡龍各2份，口味包含香草、開心果與覆盆子，而限定甜點則有芒果百香慕斯、抹茶慕斯與咖啡慕斯，再包含龍蝦酪梨塔、牛肉松露蘑菇與鴨肝海綿蛋糕，須事先預約，目前至八月中旬已預定一空，預洽從速。圖 / Boucheron提供
「花園咖啡館」之輕食為全天候供應、下午茶則為下午兩點半至五點供應，而無論是輕食或下午茶時段都不限時間，惟須事前預約。圖 / Boucheron提供
「花園咖啡館」之輕食為全天候供應、下午茶則為下午兩點半至五點供應，而無論是輕食或下午茶時段都不限時間，惟須事前預約。圖 / Boucheron提供

咖啡館 下午茶 法國

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