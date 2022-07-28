momo購物網週期購「Beauty Box美妝禮盒」8/1限量開搶

美妝控手刀必搶！momo購物網週期購「Beauty Box美妝禮盒」（小粉盒）將於8月1日回歸，看準韓流魅力，本次與韓國第一美妝集團愛茉莉太平洋合作，集結旗下Sulwhasoo雪花秀、LANEIGE蘭芝、innisfree、ETUDE、RYO呂、魅尚萱等6大品牌共10款明星美妝爆品，只要888元即可入手總價值超過4,000元的韓系專櫃美妝禮盒，限量1,500盒售完為止。

momo購物網週期購提供便利的自動補貨服務，從3C家電、生鮮食品、家居用品、保健補給、清潔保養、婦幼、寵物等各類商品應有盡有。因應國外掀起的美妝盒風潮，momo購物網自去年8月首次推出即引爆秒殺潮，今年5月夏季美妝禮盒更於開賣1小時內銷售一空。

8月1日限量開賣的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」裝進愛茉莉太平洋集團旗下品牌明星商品，包括高貴奢華的雪花秀潤燥養膚精華、完美柔焦精華氣墊；上架即秒殺的蘭芝完美新生超級A醇撫紋精萃、甫於6月上市的維他命C拋光體驗組、韓妞必備的睡美人極萃滋養晚安唇膜；自然主義美妝innisfree綠茶籽保濕精華、櫻花潔淨亮顏組；超人氣ETUDE多色眼彩盤；更有女神必備的呂控油蓬鬆洗髮精、魅尚萱髮油等口碑熱銷品，從秀髮護理、肌膚保養到彩妝一網打盡。

momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」採訂閱制，以3個月為一期，每3個月配送一盒，下一盒配送時間為11月，若欲中止訂閱可隨時自由取消或跳過其中一期，手續費全免。momo購物網也將於每期訂單成立前，提醒是否續購並通知配送日期。