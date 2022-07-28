遠雄廣場父親節檔期滿3千送3百 多款好禮限量下殺888元

新北市汐止iFG遠雄廣場自7月29日到8月8日，推出父親節檔期滿千送百活動，另有adidas經典後背包、鬼洗竹節棉鬼頭印花上衣、Pony迷彩帆布鞋等商品，全數下殺888元，供民眾挑選好禮送給辛勞的爸爸。

遠雄廣場表示，近期有50%、Funbox Toy、roots kids多家新櫃開幕，父親節檔期為期11天，活動期間全館指定櫃位滿3000元送300元。集雅社、TAKASHIMA高島、富士按摩椅及琉璃工房滿萬送千。宜得利家居滿5000元送500元，美食餐飲滿3000元送200元。

父親節檔期六大銀行刷卡滿額還有好禮相送，8月8日前刷合作金庫信用卡、匯豐、彰化銀行，消費滿額最高送900元iFG現金禮券。刷中華郵政、第一銀行送妙管家工具套組、MK享樂罐等實用好物。搭配Atome數位支付，首刷滿500元現抵200元，8月1日到8日特別加碼，只要在運動戶外用品區滿6000元再加送300元iFG現金禮券，最高享回饋18%。

遠雄廣場表示，在這個專屬爸爸的暖心時節，推出「888父親節限搶」商品，下殺3折起。針對不同風格的爸爸精選服飾配件等商品供消費者挑選，如原價1290元adidas經典後背包、原價1480元鬼洗竹節棉鬼頭印花上衣、原價1980元Pony迷彩帆布鞋等限量商品，全數下殺888元。

遠雄廣場8月間還會舉辦3場爭霸賽，邀請各路好手一較高下，贏取總達3萬元獎金。「快食王爭霸賽」已舉辦3屆的，特別準備9大塊炸豬排及3碗白飯，前3名分別可獲得冠軍獎金1萬元、亞軍獎金8000元、季軍獎金5000元。