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廷漢歡慶30週年 Cottingham Prestige House概念店開幕

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Cottingham Prestige House開幕剪綵（左起）廷漢企業行銷總監Matty、廷漢集團董事長夫人Rebecca、英國在台辦事處代表John Dennis、廷漢集團董事長 Michael Cottingham、廷漢集團副總May Lu、廷漢企業執行長Steven Parker、廷漢集團董事長女兒Alexandra。圖／廷漢提供。
Cottingham Prestige House開幕剪綵（左起）廷漢企業行銷總監Matty、廷漢集團董事長夫人Rebecca、英國在台辦事處代表John Dennis、廷漢集團董事長 Michael Cottingham、廷漢集團副總May Lu、廷漢企業執行長Steven Parker、廷漢集團董事長女兒Alexandra。圖／廷漢提供。

2022年是廷漢（Cottingham）企業在台創立30週年，隆重宣告全新品牌概念店Cottingham Prestige House開幕，營造品味豐富多元酒款的尊榮感。對廷漢企業而言，不僅是嶄新突破，也是榮耀的里程碑，特別邀請英國在台辦事處代表John Dennis蒞臨剪綵，肯定英國企業深耕台灣市場的非凡成就。

廷漢企業創立於1992年，對台灣飲酒市場已深耕30年，專門經營各種酒類進口與代理。從第一支代表作可樂那（Corona）啤酒，到現在專門經營烈酒品牌，總是悉心為消費者精選指標性酒款，是引領台灣飲酒風潮的先驅者。

廷漢企業董事長柯廷漢（Michael Cottingham）表示：「很開心在廷漢企業台灣創立30週年之際，這個深具意義的時刻，透過Cottingham Prestige House的落成，將廷漢企業追求卓越的品牌精神，與獨特的選酒見地，和酒界品酩行家們分享及交流。」

英國在台辦事處代表John Dennis提到：「台灣躍居蘇格蘭威士忌全球第三大買家，2021年的進口總值超過3.8億英鎊。可以看到不僅是英國品牌成功打進台灣市場，就連英國企業也在台灣深根茁壯，相信藉由Cottingham廷漢企業精心打造的Cottingham Prestige House，可以將更多優質的酒款介紹給台灣飲酒人士。」

Cottingham Prestige House以金色尊榮色調呈現高貴典雅的風格，董事長柯廷漢花費許多心思，將家鄉的經典英式飲酒氛圍，原汁原味地移植於此，再加上豐富多元的精選酒款，包含Cottingham Ltd.廷漢企業旗下品牌：Gordon & MacPhail高登麥克菲爾、Edradour艾德多爾、Benromach百樂門、Signatory聖佛力、Glencairn格蘭凱恩、Douglas Laing道格拉斯蘭恩、Dictador獨裁者等威士忌和烈酒，也提供葡萄酒與經典調酒等，就是要帶給台灣飲酒人士與眾不同的品酩感受。

今年適逢英國女王伊莉莎白二世登基70年的白金禧年，向來以超高年份與珍稀單一麥芽威士忌震撼市場的Gordon & MacPhail高登麥克菲爾，為向英國女王致敬，尊榮推出Gordon & MacPhail高登麥克菲爾私人典藏系列格蘭冠酒廠1952年 70年單一麥芽蘇格蘭威士忌，全球限量256瓶，也藉由Cottingham Prestige House的開幕，正式亮相，宣告在台限量上市，建議售價新台幣770,000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Cottingham Prestige House隆重開幕。圖／廷漢提供。
Cottingham Prestige House隆重開幕。圖／廷漢提供。
英國在台辦事處代表John Dennis、廷漢集團董事長Michael Cottingham（左起）。圖／廷漢提供。
英國在台辦事處代表John Dennis、廷漢集團董事長Michael Cottingham（左起）。圖／廷漢提供。
高登麥克菲爾私人典藏系列格蘭冠酒廠1952年 70年單一麥芽蘇格蘭威士忌。圖／廷漢提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高登麥克菲爾私人典藏系列格蘭冠酒廠1952年 70年單一麥芽蘇格蘭威士忌。圖／廷漢提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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