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今年七夕在米其林餐廳終結單身 THE WANG推出求婚管家

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
情人節玫瑰甜點。圖／王品集團提供
情人節玫瑰甜點。圖／王品集團提供

王品集團旗下頂級牛排餐廳「THE WANG」，今年七夕推出專屬「求婚管家」服務，依照民眾需求客製化求婚內容，包含餐酒搭配、花卉、氣球訂製、攝影等；同時也推出應景新菜「法芙娜巧克力菲力」，以美國頂級菲力牛排搭配由法芙娜巧克力、Gravy、琴酒等熬煮成醬汁，在口中感受菲力的鮮嫩與巧克力苦甜的魅力，於7月30日至8月8日限定販售，期間限定套餐每份售價3,280元（10%服務費另計），歡迎戀人們來訂製一場難忘餐期。

頂級牛排餐廳「THE WANG」除連續兩年獲得《台北台中米其林指南》餐盤推薦，也是網路熱搜的求婚餐廳之一，開業至今已超過40組客人在此終結單身。

「THE WANG」情人節限定新菜以巧克力的濃情串聯主餐與甜點，除主餐「法芙娜巧克力菲力」外，甜點「Beauty and the beast」概念源自電影《美女與野獸》，以玫瑰訴情牽起雙方的愛情連結。基底為巧克力與伯爵，內餡以蜜桃、紅心芭樂，滋味酸香甜美，加入馬鞭草增添草本香氣、搭上以依思尼鮮奶油製成的玫瑰龍眼荔枝冰淇淋，層次豐富、風味優雅，為餐點畫下完美收尾。

「求婚管家」進一步相關活動事宜請電洽門市（04-22555525）查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

THE WANG的求婚管家，幫民眾從餐酒、場佈、攝影都包辦。圖／王品集團提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
THE WANG的求婚管家，幫民眾從餐酒、場佈、攝影都包辦。圖／王品集團提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
情人節應景新菜「法芙娜巧克力菲力」。圖／王品集團提供
情人節應景新菜「法芙娜巧克力菲力」。圖／王品集團提供

巧克力 餐廳 甜點

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