鳳梨釋迦外銷靠冷凍避防檢疫？農委會：打通市場不能等

去年9月中旬中國大陸暫停我鳳梨釋迦輸入，農委會積極開拓海外市場，除祭出拓銷獎勵，也透過冷凍水果進軍其他海外市場，但冷凍作法遭網友質疑是規避防檢疫，對此，農委會副主委陳駿季今受訪表示，鮮果確實會碰到檢疫問題，但冷凍不是為了規避防檢疫，而是更快打通其他未開放我鳳梨釋迦鮮果的海外市場，未來策略是冷凍果、鮮果相輔相成。

陳駿季今出席「2022亞洲生技大展」農業科技館啟動儀式。他表示，去年陸暫停鳳梨釋迦輸入，反而是個重新升級技術的機會，過去台灣鳳梨釋迦都以鮮果形式外銷，現在透過後熟、全果冷凍技術，讓果品至少可保存一年，在外銷全世界具有更大競爭力。除此，今年農業科技館也展示許多友善資材，兼具農業創新發展與永續淨零概念。

針對有媒體提問，網路上有人質疑，鳳梨釋迦變成冷凍方式外銷後，是否就可以規避防檢疫？陳駿季說，做冷凍不是為了規避防檢疫，農產品外銷可以用鮮果也可以加工，鮮果確實有防檢疫問題，每個國家在談判上，輸入他國農產需要長時間的風險評估，但台灣不能一直等下去，以鳳梨釋迦為例，是以全果冷凍方式針對那些還沒開放台灣鮮果的國家市場，若順利打開市場，未來冷凍果和鮮果外銷都能同步展開。

陳駿季以日本為例，現在鳳梨釋迦鮮果還不能輸入日本，還要等日本風險評估，但等待動輒兩到三年，這個時候提供冷凍果，有特殊食用方法，很適合做冰淇淋，和鮮果的食用風味完全不一樣，冷凍和鮮果是相輔相成，這是未來策略。