中元普渡拜拜也能有質感！HOLA響應祭祀新選擇指南

即將邁入農曆七月，台灣人仍有許多人有普渡的習俗，HOLA特力和樂響應台灣設計研究院的「祭祀新選擇指南」，推薦出「器皿不選白、敬神36數、以形選食」3步驟簡單選品，邀來多位達人以不同面向打造祭祀新選擇，其中設計媒體方敘潔、常民美學觀點吳孝儒，就推薦HOLA瑞斯餐具系列、薇拉玻璃花器、透明雙層香茗杯當成禮器，讓普渡拜拜很有質感。

在祭祀新選擇中，建議大家祭祀器皿避免選用白色，推薦改用輕透感的玻璃器皿、木質漆器、或是玫瑰紅色掉的器皿，而數量可以遵守「神單陰雙」的原則，中元節兩者共祭，建議以3或其倍數準備，還推薦傳統三牲全雞（左邊屬天）、帶皮豬肉（中間屬地）、有鱗的魚（右邊屬水），可用雞蛋糕、三層蛋糕、鯛魚燒取代。

器皿選擇也很重要，HOLA特力和樂瑞斯系列以玫瑰紅及多角形設計，優雅而大方，日常使用也很適合，若要裝飲品，可以用透明的雙層香茗杯或清酒杯替，花器也能選擇薇拉玻璃花器，讓拜拜時，展現另一種獨特的美學。