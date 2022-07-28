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全家便利商店限時3天「霜淇淋、經典黑炫酷繽沙」買1送1
夏日持續高溫，全家便利商店強推消暑優惠，7月29日至7月31日限時3天Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Café特濃拿鐵、經典黑炫酷繽沙等人氣商品買1送1優惠，就是要跟悶熱心情說掰掰。
全家便利商店7月29日至7月31日全盈＋PAY限定可享Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）買1送1優惠；會員App「隨買跨店取」使用全盈+PAY付款，OREO捲心酥、FMC天然水皆買1送1。
活動期間只要購買全家便利商店Let’ s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限），即可獲得1張「Let’ s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）」兌換券，可於8月1日至8月7日限原店進行兌換。
7月29日至7月31日「周末康康五」活動則推出經典黑炫酷繽沙、曠世奇派草莓大雪糕、FMC四季春青茶、康普茶葡柚蜜香風味等限時3天買1送1。
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