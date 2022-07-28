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「乾杯、黑毛屋、焼肉LIKE、點點心」北高商場接連展店

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「乾杯燒肉」、「黑毛屋」、「焼肉LIKE」、「點點心」今夏陸續展店開幕。圖／業者提供
「乾杯燒肉」、「黑毛屋」、「焼肉LIKE」、「點點心」今夏陸續展店開幕。圖／業者提供

父親節帶老爸呷好料聚餐有新選擇。新莊宏匯港場繼「初魚鮨」、「初魚鐵板燒」後，乾杯集團旗下的「乾杯燒肉」、「黑毛屋」雙品牌進駐7樓，開幕日確定於父親節前夕8月6日正式開幕，新莊人想吃可先預約起來。隨著疫情緩降，逐漸恢復日常社交，近來百貨商場也有許多新餐廳進駐，「焼肉LIKE」插旗台北信義商圈進駐ATT 4 FUN信義店一樓，於7月29日正式開幕；「點點心」港都首站插旗夢時代於7月30日試營運、8月1日正式開幕。

位於宏匯廣場7樓的「乾杯」與「黑毛屋」門戶相映，想吃美味燒肉或是日式火鍋，只有兩步距離。「乾杯宏匯廣場店」66坪空間擁有90席，店內特選牛五花、霜降豬肉和鹽蔥牛舌為必點主打推薦。「黑毛屋宏匯廣場店」47坪空間擁有53席，主打日本和牛最低680元起、伊比利豬580元起。此外，宏匯廣場即日起至8月24日推出「玩帥節」，當日全館指定專櫃累計滿3,000元送200元，4樓紳士戶外運動休閒樓層指定專櫃獨享滿3,000元送300元，名品、大家電、健康器材、SAMSUNG單筆滿10,000元贈500元。

「焼肉LIKE」台灣第8間分店進駐ATT 4 FUN信義店一樓轉角店面，店舖共設有36席座位，點餐全數採用QRcode無接觸模式，提供各式醬料、小菜、飲品選擇，「焼肉LIKE信義ATT店」慶祝開幕，祭出三波優惠，第一波7月29日開幕當天來店消費滿350元前100名，可獲得「牛五花套餐(200g)」兌換券一張。第二波，7月31日前消費滿350元，皆可獲得「牛五花(50g)」或「豬五花(50g)」兌換券一張。另外，加碼推出限定「奢華人氣四品套餐(400g)」，以490元的優惠價格即可一次享有牛舌、牛五花、松阪豬與豬五花的美味。

「點點心」在全台北、中、南擁有12家分店，今年暑假前進港都，進駐高雄夢時代購物中心將於7月30日試營運、8月1日正式開幕，也是高雄首間門市，同時完成全台六都展店拼圖。「點點心高雄夢時代店」全店面積76.9坪、客座席次112席，開幕首周推出加入會員並輸入指定關鍵字，即享有人氣「豬仔流沙包」9元優惠(原價128元)，並加碼「高雄人全單9折券」無限量發放。

「乾杯宏匯廣場店」66坪空間擁有90席。圖／宏匯廣場提供
「乾杯宏匯廣場店」66坪空間擁有90席。圖／宏匯廣場提供
「焼肉LIKE」進駐ATT 4 FUN信義店一樓轉角店面，店舖共設有36席座位。圖／焼肉LIKE提供
「焼肉LIKE」進駐ATT 4 FUN信義店一樓轉角店面，店舖共設有36席座位。圖／焼肉LIKE提供
「點點心」進駐高雄夢時代購物中心，將於7月30日試營運、8月1日正式開幕，開幕首周推出加入會員並輸入指定關鍵字，即享「豬仔流沙包」9元優惠(原價128元)。圖／緯豆集團提供
「點點心」進駐高雄夢時代購物中心，將於7月30日試營運、8月1日正式開幕，開幕首周推出加入會員並輸入指定關鍵字，即享「豬仔流沙包」9元優惠(原價128元)。圖／緯豆集團提供
「黑毛屋宏匯廣場店」47坪空間擁有53席。圖／宏匯廣場提供
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