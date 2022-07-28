7-ELEVEN攜手「台北霞海城隍廟」推限量隨取卡、姻緣筷

七夕進入最後倒數，瞄準脫單與甜蜜送禮商機，7-ELEVEN攜手最強月老「台北霞海城隍廟」自8月4日起獨家合作「七夕隨取卡」及「愛情筷來姻緣筷」，同步於線上線下祭出多項好禮優惠，包括行動隨時取「愛你久久」與「愛你久久久」的CITY指定飲品優惠組合，以及門市哈根達斯迷你杯及雪糕全系列推出買10送10寵愛價活動、Sweetory巧克力球系列任選第2件10元及指定糖果、巧克力優惠；全店集點則攜手FILA、萬國通路等知名品牌推出超商獨家包袋、行李箱、超強卡通聯名飾品加購活動，讓情侶甜蜜過節。

7-ELEVEN攜手最強月老「台北霞海城隍廟」自8月4日至9月20日獨家合作「七夕隨取卡」，限量3萬張，單張售價500元（本金500元無使用期限），保證放大至525元（加碼的25元使用期限至10月4日），再贈OPEN POINT點數25點，卡面以月下老人牽紅線為設計，搭配幸運四葉草圖素，傳遞姻緣和心意；同步消費即可用77元加購「愛情筷來姻緣筷」，隨取卡及姻緣筷皆經過爐儀式加持。

瞄準甜蜜送禮商機，7-ELEVEN門市即日起韓國熱銷Sweetory巧克力球系列任選第2件10元，金莎巧克力、明治牛奶巧克力、papabubble手作糖情人節水果糖等人氣話題商品則享同品牌指定糖果或巧克力任選第2件6折優惠。此外，7-ELEVEN獨家推出3款不同設計的MOOMIN滑蓋盒－水蜜桃軟糖，一盒擁有雙重功用，不只可享用美味Q彈的軟糖，吃完更可收納小物，可愛又吸睛。

哈根達斯也特別推出寵愛價活動，7-ELEVEN門市8月3日至8月16日哈根達斯迷你杯及雪糕全系列買3送1、買10送10，還可加碼獲得品脫冰淇淋6折優惠券序號，而一次購足20杯還可額外獲得OPEN POINT 20點，是冰箱囤貨的最佳時機。

浪漫迎七夕， OPEN POINT行動隨時取自8月2日起至8月6日一連5天，推出「愛你久久」與「愛你久久久」的CITY指定飲品優惠組合，包含CITY CAFE大杯拿鐵（冰／熱）26杯999元、CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱）35杯999元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）25杯999元、CITY CAFE卡布奇諾31杯999元、CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡2杯99元、CITY TEA完熟蘋果冰茶／香鑽水果茶任選2杯99元、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾／黑糖珍珠燕麥奶任選2杯99元等。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數請見OPEN POINT App說明，現萃茶為限定門市兌領。