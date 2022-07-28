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預防親密關係暴力！買YSL蜜唇膏全數捐助「窒愛非愛」

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
即日起至8月8日，於YSL專櫃或官網購買任一色號蜜唇膏，YSL即全數捐贈1,380元給現代婦女基金會。圖／YSL BEAUTY提供
即日起至8月8日，於YSL專櫃或官網購買任一色號蜜唇膏，YSL即全數捐贈1,380元給現代婦女基金會。圖／YSL BEAUTY提供

在與親密伴侶相處的關係中，除了甜美的一面，其實還有很多人遭受伴侶暴力的對待，根據統計，特別因為疫情關係，導致親密伴侶暴力的普及率自30%提升至60%，特別是16～24歲的年輕族群，高達1／3女性會遭受到伴侶暴力。YSL BEAUTY展開全球「ABUSE IS NOT LOVE 窒愛非愛」公益計畫，希望終止親密關係暴力行為，即日起至8月8日，於YSL專櫃或官網購買任一色號蜜唇膏，YSL即全數捐贈1,380元給現代婦女基金會，用於提倡和教育宣導更多人了解親密暴力關係。

在1966年，聖羅蘭先生打造第一件女性西裝LE SMOKING，讓女人也能穿上西裝，整體品牌精神也倡導雋永愛情，為女性的愛與自由而奮鬥，也因此倡導「窒愛非愛」公益計畫。

親密伴侶暴力不只是打人，包括在性、身體、心理與財務上，都可能發生，特別是精神層面的暴力，加害者以愛之名，行暴力之實，但有更多人不敢反應，希望鼓勵她們向外求援，因此YSL BEAUTY與現代婦女基金會，共同呼籲外界的重視。

YSL BEAUTY展開全球「ABUSE IS NOT LOVE 窒愛非愛」公益計畫，希望終止親密關係暴力行為。圖／YSL BEAUTY提供
YSL BEAUTY展開全球「ABUSE IS NOT LOVE 窒愛非愛」公益計畫，希望終止親密關係暴力行為。圖／YSL BEAUTY提供
YSL BEAUTY展開全球「ABUSE IS NOT LOVE 窒愛非愛」公益計畫，希望終止親密關係暴力行為。圖／YSL BEAUTY提供
YSL BEAUTY展開全球「ABUSE IS NOT LOVE 窒愛非愛」公益計畫，希望終止親密關係暴力行為。圖／YSL BEAUTY提供

YSL 西裝 現代婦女基金會

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