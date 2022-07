預防親密關係暴力！買YSL蜜唇膏全數捐助「窒愛非愛」

在與親密伴侶相處的關係中,除了甜美的一面,其實還有很多人遭受伴侶暴力的對待,根據統計,特別因為疫情關係,導致親密伴侶暴力的普及率自30%提升至60%,特別是16~24歲的年輕族群,高達1/3女性會遭受到伴侶暴力。YSL BEAUTY展開全球「ABUSE IS NOT LOVE 窒愛非愛」公益計畫,希望終止親密關係暴力行為,即日起至8月8日,於YSL專櫃或官網購買任一色號蜜唇膏,YSL即全數捐贈1,380元給現代婦女基金會,用於提倡和教育宣導更多人了解親密暴力關係。

在1966年,聖羅蘭先生打造第一件女性西裝LE SMOKING,讓女人也能穿上西裝,整體品牌精神也倡導雋永愛情,為女性的愛與自由而奮鬥,也因此倡導「窒愛非愛」公益計畫。