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預防親密關係暴力！買YSL蜜唇膏全數捐助「窒愛非愛」
在與親密伴侶相處的關係中，除了甜美的一面，其實還有很多人遭受伴侶暴力的對待，根據統計，特別因為疫情關係，導致親密伴侶暴力的普及率自30%提升至60%，特別是16～24歲的年輕族群，高達1／3女性會遭受到伴侶暴力。YSL BEAUTY展開全球「ABUSE IS NOT LOVE 窒愛非愛」公益計畫，希望終止親密關係暴力行為，即日起至8月8日，於YSL專櫃或官網購買任一色號蜜唇膏，YSL即全數捐贈1,380元給現代婦女基金會，用於提倡和教育宣導更多人了解親密暴力關係。
在1966年，聖羅蘭先生打造第一件女性西裝LE SMOKING，讓女人也能穿上西裝，整體品牌精神也倡導雋永愛情，為女性的愛與自由而奮鬥，也因此倡導「窒愛非愛」公益計畫。
親密伴侶暴力不只是打人，包括在性、身體、心理與財務上，都可能發生，特別是精神層面的暴力，加害者以愛之名，行暴力之實，但有更多人不敢反應，希望鼓勵她們向外求援，因此YSL BEAUTY與現代婦女基金會，共同呼籲外界的重視。
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