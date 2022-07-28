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海王子再出發 PANERAI推新款Luminor Luna Rossa腕表
海面上的帆船賽事瞬息萬變，除考驗團隊合作、更有賽事團隊的技巧純熟與默契。鐘表品牌沛納海（PANERAI）過往已與義大利Luna Rossa船隊長期合作，今年並再度推出新款Luminor Luna Rossa腕表（PAM01342），並預先慶祝2024年將在西班雅巴塞隆納舉辦的美洲杯帆船賽新賽季，順利啟航。
雙方的合作始於2017年，除了沛納海成為Luna Rossa的冠名贊助商之一，同時沛納海也從Luna Rossa的的帆船設計、技術中獲得靈感，轉換於表款設計細節。新款的Luminor Luna Rossa腕表是以當代、俐落、簡約的風格呈現，44毫米的精鋼表殼維持了品牌經典的Luminor系列護橋式表冠，同時灰色雙材質表帶並飾有Luna Rossa的紅色條紋標示，同時而面盤中9點鐘方向的魚雷小秒針也改為紅色，從色彩上共鳴。
表款使用的P.6000手上鍊機芯共由110個零件組成，並具備IncablocTM防震裝置，時間與小秒針指示，防水性能則可達100米。全球限量1,500只，訂價18萬元。
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