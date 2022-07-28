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科博館「想入咖啡」 展咖啡工藝文化

台灣醒報／ 記者劉東皋╱台北報導
國立自然科學博物館推出「想入咖啡特展」，現場有各式咖啡文化知識與器具的展出。圖為展示的歐洲精美古典咖啡沖泡器具。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
國立自然科學博物館推出「想入咖啡特展」，現場有各式咖啡文化知識與器具的展出。圖為展示的歐洲精美古典咖啡沖泡器具。（photo by 劉東皋／台灣醒報）

國立自然科學博物館在今年7月到明年4月舉辦「想入咖啡：細說咖啡」特展，展示組策展人劉憶諄博士說，本次特展規劃「歷史起源」、「咖啡風尚」、「莊園人家」、「賞味美學」、「台灣咖啡」、「共創未來」六項主題，結合老照片、藝文畫作、植物標本與影音，並有200件一、二百年以上的烘豆機、磨豆機、虹吸機等收藏展示。

咖啡沖煮歷史長

現場展示古董級沖煮咖啡的阿拉伯壼、土耳其壼。咖啡機從1884年刻刻義大利咖啡機，到第一台商用專利蒸氣壓力式咖啡機，到彈簧壓力拉竿桿機、馬達半自動化咖啡機等，從中可看見歐洲咖啡生活文化的演變。許多經典咖啡機具是科博館情商已鑽研20多年的收藏者林祚儀博士借展。

台灣過去沒有咖啡生產，但近幾年來也引進栽植咖啡，但不論是阿里山、古坑、東山咖啡，都是外來種經過改良生產。真正本土裁培的咖啡，預計在4年後以「台農一號咖啡」面市。

在地品種咖啡

負責研發的農委會農試所副研究員張淑芬博士表示，她總共花了15年的時間，經過4個生長周期的選育，目前栽種階段的台農一號，4年後即可上市。台農一號具有堅果香氣，餘韻、醇厚度與回甘特性，且酸值溫和，適合國人口味。台農一號適合平地種植，未來還要逐漸提高海拔試種出台灣真正的本土咖啡。

除了可以了解咖啡豆知識，社會企業「成真咖啡」也參與「共創未來」項目的展示，並提供1千張咖啡兌換券，參觀特展的民眾參與問答，搶答正確即可獲得一張咖啡券。

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